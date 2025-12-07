আমাদের আমেরিকার শত্রুতাকে ভয় করা উচিত নয়, বরং তার বন্ধুত্বকে ভয় করা উচিত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পাকিস্তান মুসলিম ঐক্য পরিষদের একজন সিনিয়র সদস্য হুজ্জাতুল ইসলাম মাকসুদ আলী দোমাকি বলেন: "ইমাম হুসাইন (আ.)-এর সমাবেশ মানবতার জন্য নিপীড়ন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের একটি স্পষ্ট বার্তা বহন করে।"
তিনি আরও বলেন: "ইয়াজিদের অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মাধ্যমে, ইমাম হুসাইন (আ.) দেখিয়েছেন যে মিথ্যার কাছে আত্মসমর্পণ করা মুমিনদের জন্য উপযুক্ত নয়।"
ডোমাকি ফিলিস্তিনের বর্তমান পরিস্থিতি এবং চলমান গণহত্যার জন্য গভীর দুঃখ ও দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, যুদ্ধবিরতি ঘোষণা সত্ত্বেও, ইসরায়েল ফিলিস্তিনি জনগণকে হত্যা করে চলেছে, যা নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা এবং আন্তর্জাতিক আইনের চরম লঙ্ঘনের একটি স্পষ্ট উদাহরণ।
তিনি এই পরিস্থিতিকে জাতিসংঘ এবং বিশ্বশক্তির ব্যর্থতার লক্ষণ বলে মনে করেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে ফিলিস্তিনিদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করার প্রচেষ্টা কখনই সফল হবে না।
পাকিস্তানি শিয়া পণ্ডিত মুসলিম দেশগুলিকে, বিশেষ করে ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা এবং আরব লীগকে, দর্শক না হয়ে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ, কূটনৈতিক ফ্রন্ট জোরদার করা, ইসরায়েলি বর্বরতা বন্ধ করা এবং নির্যাতিত ফিলিস্তিনি জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।
পাকিস্তান মুসলিম ঐক্য পরিষদের সদস্য ঐতিহাসিক উদাহরণ তুলে ধরেন: আমেরিকা আফগানিস্তানে তার মিত্রদের ত্যাগ করে পালিয়ে গেছে, মিথ্যা অজুহাতে ইরাকে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে, লিবিয়াকে ধ্বংস করেছে এবং সিরিয়ায় সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলিকে সমর্থন করে দেশটিকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছে।
ডোমাকি জোর দিয়ে বলেন: আমেরিকা কারো বন্ধু নয় এবং কেবল নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করে। তিনি সিরিয়ার বিরুদ্ধে ইসরায়েলের ক্রমাগত আগ্রাসন, সীমান্ত লঙ্ঘন এবং সিরিয়ার ভূমি দখলের দিকেও ইঙ্গিত করেন এবং এর তীব্র নিন্দা করেন।
তিনি এই বলে শেষ করেন: "আজ মুসলমানদের ঐক্য ও পূর্ণ সচেতনতার সাথে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং বিশ্বের নিপীড়িতদের, বিশেষ করে ফিলিস্তিনের সমর্থনে একটি শক্তিশালী ও কার্যকর কণ্ঠস্বর হতে হবে। ইমাম হুসাইন (আ.)-এর আন্দোলন আমাদের শিক্ষা দেয় যে নিপীড়নের মুখে নীরবতা নিজেই নিপীড়নের প্রতি সমর্থনের একটি রূপ।"
