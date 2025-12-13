  1. Home
ইসরায়িলি দখলদাররা পশ্চিম তীরে এক সপ্তাহে ১৬০০ জলপাই গাছ ধ্বংস করেছে

১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১৯:৪২
News ID: 1761203
অধিকৃত পশ্চিম তীরের বিভিন্ন অংশে আক্রমণ চালিয়ে এক সপ্তাহে ১ হাজার ৬০০টিরও বেশি জলপাই গাছ ধ্বংস করেছে দখলদার ইসরায়েলিরা/ফিলিস্তিনিদের ভূমি দখল সম্প্রসারণের মধ্যে এসব গাছ কাটার ঘটনা ঘটে চলছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সাম্প্রতিক সময়ে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারী এবং ইসরায়েলি বাহিনীর আক্রমণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ফিলিস্তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ৪ থেকে ১১ ডিসেম্বরের মধ্যে মোট ১ হাজার ৬০৮টি জলপাই গাছের উপড়ে ফেলা হয়েছে। এর মধ্যে ৪৭৭টি দক্ষিণ অধিকৃত পশ্চিম তীরের হেবরনে ধ্বংস করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, 'জলপাই ফসল কাটার মৌসুমে জমি উজাড় করা, গাছ উপড়ে ফেলা, সেচ ব্যবস্থার ক্ষতি করা, কৃষি সরঞ্জাম চুরি করা এবং জমিতে প্রবেশাধিকার বন্ধ করা আইন লঙ্ঘন।'

এর আগেও ফসল কাটার মৌসুমে কৃষক এবং তাদের জমির ওপর ইসরায়েলিদের তীব্র আক্রমণের ফলে হাজার হাজার জলপাই গাছ ধ্বংস হয়ে গেছে।

