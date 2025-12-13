  1. Home
ইরানি স্পিকার: মুসলিম দেশগুলোতে নিরাপত্তাহীনতার চেষ্টা করছে পশ্চিমারা

১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১৯:৪৯
ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাকের কালিবাফ বলেছেন, পশ্চিমা দেশগুলো স্বাধীন ও মুসলিম দেশগুলোতে নিরাপত্তাহীনতা এবং উত্তেজনা তৈরি করতে চাইছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) তেহরানে সফররত ইথিওপীয় স্পিকার তাগেস চাফোর সঙ্গে সাক্ষাতে তিনি এই মন্তব্য করেন।

কালিবাফ বলেন, যেসব দেশ একে অপরের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছে, তাদের একসাথে দাঁড়ানো এবং দ্বিপাক্ষিকভাবে সহযোগিতা করা উচিত।

তিনি আরও বলেন, আফ্রিকান অঞ্চলগুলোতে, বিশেষ করে সুদানে নিরাপত্তাহীনতার মূল কারণ হলো জায়নবাদী সরকার। তারা (ইসরায়েল) কেবল আফ্রিকায় নিজস্ব স্বার্থ অনুসরণ করছে।

গালিবাফ জোর দিয়ে বলেন, সুদানকে দুটি ভাগে ভাগ করা, উত্তর সুদান এবং দক্ষিণ সুদান- এই ষড়যন্ত্রগুলোর মধ্যে একটি ছিল। এর অনুরূপ ঘটনা গাজা, সিরিয়া এবং ইয়েমেনেও দেখা যায়।

উদীয়মান অর্থনীতির ব্রিকস গ্রুপে ইরানের যোগদানের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ব্রিকসে যোগদানের পর থেকে ইরান ইথিওপিয়ার মতো ব্লকের দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক সম্প্রসারণের চেষ্টা করেছে। ইরান এবং ইথিওপিয়া তাদের অর্থনৈতিক সহযোগিতা এগিয়ে নিতে ব্রিকসের সক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে।

