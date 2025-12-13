  1. Home
ইসরায়েলি মিডিয়া: আবদুল ফাত্তাহ আল-সিসি নেতানিয়াহুর সাথে বৈঠক প্রত্যাখ্যান করেছেন।

১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ - ২১:৫৬
News ID: 1761341
ইসরায়েলি গণমাধ্যম জানিয়েছে যে রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে মিশরের রাষ্ট্রপতি বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সাথে বৈঠক প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে যে মিশরের রাষ্ট্রপতি আবদুল ফাত্তাহ আল-সিসি ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সাথে বৈঠক প্রত্যাখ্যান করেছেন, কায়রো এবং তেল আবিবের মধ্যে চলমান উত্তেজনার মধ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

একটি অবগত সরকারি সূত্র টাইমস অফ ইসরায়েলকে জানিয়েছে যে তেল আবিব কায়রোতে একটি সম্ভাব্য বৈঠকের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছে এমন খবর সত্ত্বেও, আল-সিসি বর্তমানে নেতানিয়াহুর সাথে দেখা করার পরিকল্পনা করছেন না।

সূত্রটি আরও জানিয়েছে যে সাম্প্রতিক মাসগুলিতে অমীমাংসিত বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে মিশর ইহুদিবাদী সরকারের উপর ক্ষুব্ধ, যা উভয় পক্ষের মধ্যে কোনও ঘনিষ্ঠ বৈঠকের সম্ভাবনা হ্রাস করে; যদিও ইসরায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ধরনের বৈঠককে উৎসাহিত করতে আগ্রহী।

অন্যদিকে, কায়রো উদ্বিগ্ন যে ইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের সিনাই উপদ্বীপের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, বিশেষ করে দক্ষিণ গাজা উপত্যকার রাফাহ শহরে এবং মিশরীয় সীমান্তে প্রাথমিক পুনর্গঠন প্রকল্পের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এমন পরিকল্পনার আলোকে।

মিশর জোর দিয়ে বলেছে যে গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের বেরিয়ে আসার জন্য কেবল রাফাহ ক্রসিং খুলে দেওয়াকে এই অঞ্চলের জনসংখ্যা কমানোর একটি পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং কায়রো "কখনও এমন পদক্ষেপের অনুমতি দেবে না।"

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নেতানিয়াহু এবং আল-সিসির মধ্যে সম্পর্ক উত্তেজনাপূর্ণ, গাজা যুদ্ধের আগে থেকে উভয় পক্ষই কোনও কথা বলেনি। সূত্রটি জোর দিয়ে বলেছে যে আল-সিসি কায়রোর প্রতি ইসরায়েলের আচরণে মৌলিক পরিবর্তন না আসা পর্যন্ত নেতানিয়াহুর সাথে যোগাযোগ না করার তার অবস্থানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

