ধর্মীয় পোস্টের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজন মুসলিম সাংবাদিকের গ্রেপ্তারের বিষয়ে গার্ডিয়ানের বিবরণ!

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন মুসলিম সাংবাদিক এবং ফটোসাংবাদিক বলেছেন যে তার মিডিয়া কার্যকলাপ এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত বিষয়বস্তুর কারণে দেশটির অভিবাসন পুলিশ (আইসিই) কর্তৃক তাকে আটক করা তার বিশ্বাস এবং ধর্মীয় পরিচয়ের উপর সরাসরি আক্রমণ।
দক্ষিণ-পূর্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া রাজ্যের ফোকস্টন আটক কেন্দ্রে বন্দী ৩৮ বছর বয়সী ইয়াকুব ভিজান্দ্রে গার্ডিয়ান সংবাদপত্রের সাথে এক সাক্ষাৎকারে জোর দিয়ে বলেছেন যে আটক কেন্দ্রের কর্মকর্তারা বন্দীদের সাথে "অমানবিক" আচরণ করেন এবং এমনকি তাদের অপমান করেন কারণ তারা ইংরেজি বলতে পারেন না।
শৈশবকাল থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী এবং DACA সুরক্ষা মর্যাদাপ্রাপ্ত ভিজান্ডারকে ৭ই অক্টোবর টেক্সাসের আর্লিংটনে নিরাপত্তা বাহিনীর একটি সশস্ত্র অভিযানে গ্রেপ্তার করা হয়।
মার্কিন সরকার দাবি করেছে যে সোশ্যাল মিডিয়ায় তার কিছু পোস্ট "সন্ত্রাসবাদকে মহিমান্বিত করেছে", এই দাবিকে তার আইনজীবীরা বাকস্বাধীনতার স্পষ্ট লঙ্ঘন এবং কাঠামোগত ইসলামোফোবিয়ার উদাহরণ হিসেবে দেখেন।
শুনানির সময়, অভিবাসন বিচারক মুসলিম রাজনৈতিক বন্দীদের এবং ইসলামের ধর্মীয় ধারণা সম্পর্কে ভিজান্ডারের পোস্ট করা বা এমনকি "লাইক" করা পোস্টগুলি উদ্ধৃত করেন, যার মধ্যে এমন ধর্মীয় বাক্যাংশও রয়েছে যা মার্কিন সরকার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে বলে মনে করে। ভিজান্ডার নিজেই জোর দিয়েছিলেন যে তার লক্ষ্য কেবল মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং অন্যায্য বিচারিক প্রক্রিয়ার সমালোচনা করা।
মুসলিম সাংবাদিক তার পরিবারের নিরাপত্তার জন্যও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামোফোবিয়ার ক্রমবর্ধমান পরিবেশে তার আত্মীয়স্বজনদের লক্ষ্যবস্তু করা হতে পারে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে তার পারিবারিক ইতিহাস, যার মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন সেনাবাহিনীতে কাজ করা এবং বড় ধরনের দুর্যোগে ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা প্রদান অন্তর্ভুক্ত, "সন্ত্রাসবাদকে মহিমান্বিত করার" অভিযোগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
