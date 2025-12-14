  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ

৮৫ হাজার ইসরায়েলি সেনাকে মানসিক চিকিৎসা

১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ - ২৩:১১
News ID: 1761792
৮৫ হাজার ইসরায়েলি সেনাকে মানসিক চিকিৎসা

দুই বছর আগে গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে মানসিক রোগের চিকিৎসা নেয়া ইসরাইলি সেনার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরাইলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পুনর্বাসন বিভাগের উপ-প্রধান তামার শিমোনি জানিয়েছে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর প্রায় ৬২ হাজার সেনার মানসিক রোগের চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। এখন এ সংখ্যা বেড়ে প্রায় ৮৫ হাজারে পৌঁছেছে, যাকে অভূতপূর্ব বলে অভিহিত করেছে । 

শিমোনি বলে, ৭ অক্টোবরের ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত এক-তৃতীয়াংশ ইসরাইলি সেনা মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। সে বলে, একজন থেরাপিস্ট এখন ৭৫০ জন রোগীর চিকিৎসা করে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরো বেশি।

যার ফলে দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজন এমন রোগী কাছে পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়েছে। নভেম্বরে সংবাদমাধ্যম ইয়েদিওথ আহরোনোথ ইসরাইলে ‘ব্যাপক মানসিক সংকট’ সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছে, প্রায় দুই মিলিয়ন মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তার প্রয়োজন, যার মধ্যে বিপুল সংখ্যক সেনাও রয়েছে।

ইসরাইলি গণমাধ্যম সামরিক বাহিনীর মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা বৃদ্ধির খবরও জানিয়েছে। গত সপ্তাহে মানসিক চাপে আত্মহত্যা করেন এক সেনা।

অক্টোবরে প্রকাশিত ইসরাইলি সামরিক বাহিনীর তথ্য অনুসারে, সেনাবাহিনী ১৮ মাসে ২৭৯টি আত্মহত্যার চেষ্টা রেকর্ড করেছে, যার মধ্যে ৩৬ জনের মৃত্যু হয়। ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ইসরাইল গাজায় ৭০ হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করেছে, যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha