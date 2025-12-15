https://bn.abna24.com/xjYX2১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১৬:৩১ News ID 1762187 সংবাদ পরিষেবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সংবাদ Home সংবাদ পরিষেবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সংবাদ সচিত্র সংবাদ: দুই জাহানের মহিমান্বিত নারীরে জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে হযরত যায়নব (সা.আ.)-এর মাজারে একদল প্রেমিকদের সমাবেশ। ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১৬:৩১ News ID: 1762187 সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে অবস্থিত হযরত যায়নবুল কুবরা (সা.আ.)-এর পবিত্র মাজারে গোলানি সরকারের বিধিনিষেধের মধ্যেই হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে একদল নারী মাজারে উপস্থিত ও অভ্যর্থনা জানায়। Tags সচিত্র সংবাদ মহিমান্বিত নারী জন্মবার্ষিকী সমাবেশ হযরত যাহরা (সা.আ.)
Your Comment