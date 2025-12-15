  1. Home
সচিত্র সংবাদ: দুই জাহানের মহিমান্বিত নারীরে জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে হযরত যায়নব (সা.আ.)-এর মাজারে একদল প্রেমিকদের সমাবেশ।

১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১৬:৩১
সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে অবস্থিত হযরত যায়নবুল কুবরা (সা.আ.)-এর পবিত্র মাজারে গোলানি সরকারের বিধিনিষেধের মধ্যেই হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে একদল নারী মাজারে উপস্থিত ও অভ্যর্থনা জানায়।

