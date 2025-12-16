জাতিসংঘ সতর্কীকরন: দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীর অগ্রগতি মানবিক সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলবে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার ফিলিপ্পো গ্র্যান্ডি সতর্ক করে বলেছেন যে সুদানে দ্রুত প্রতিক্রিয়া বাহিনীর সামরিক অগ্রগতি প্রতিবেশী দেশগুলিতে ব্যাপক বাস্তুচ্যুতির একটি নতুন ঢেউ শুরু করতে পারে, কারণ সংঘাত ও সহিংসতার পরিধি আরও প্রসারিত হচ্ছে।
র্যাপিড রিঅ্যাকশন ফোর্সেস দারফুরের এল ফাশার শহরের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর এই সতর্কতা জারি করা হয়েছে, যা প্রায় আড়াই বছর আগে সুদানী সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে তাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলির মধ্যে একটি। তারা এই মাসে কর্দোফান অঞ্চলে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে দেশের বৃহত্তম তেলক্ষেত্র দখল করে।
গ্র্যান্ডি উল্লেখ করেছেন যে কর্দোফানে সাম্প্রতিক লড়াইয়ে বাস্তুচ্যুতদের বেশিরভাগই এখনও সুদানের অভ্যন্তরে রয়েছেন, তবে লড়াইটি আবিয়াদের মতো প্রধান শহরগুলিতে পৌঁছালে পরিস্থিতি বদলে যাবে।
"যদি এই শহরগুলি যুদ্ধে জড়িত থাকে, তবে আমি নিশ্চিত যে আমরা বাস্তুচ্যুতির একটি নতুন ঢেউ দেখতে পাব," সোমবার সন্ধ্যায় পোর্ট সুদান বন্দর থেকে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন। আরও বলে, সীমান্ত অতিক্রমকারী শরণার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে প্রতিবেশী দেশগুলির সাহায্য সংস্থাগুলি "পূর্ণ সতর্ক" অবস্থানে রয়েছে।
