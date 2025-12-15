  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. বাংলাদেশের সংবাদ

ফাতেমি জীবন পদ্ধতি, তরুণ প্রজন্মকে শিক্ষিত করার জন্য উপযুক্ত মডেল।

১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১৯:৫২
News ID: 1762633
ফাতেমি জীবন পদ্ধতি, তরুণ প্রজন্মকে শিক্ষিত করার জন্য উপযুক্ত মডেল।

হযরত বাকিয়াতুল্লাহ (আ.ফা.) ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্রে হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.) -এর জন্মবার্ষিকীর আনন্দ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):বাংলাদেশের আল-মুস্তফা আল-আলামিয়ার প্রতিনিধি হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল-মুসলিমিন শাহাবুদ্দিন মাশায়েখি বলেন: জ্ঞান, তাকওয়া, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক দায়িত্বকে কেন্দ্র করে হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর আলোকিত জীবন তরুণ প্রজন্মের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষা এবং ইসলামী সমাজের উৎকর্ষের জন্য একটি অতুলোনীয় পথপ্রদর্শক এবং কার্যকর মডেল।

তিনি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের পাশাপাশি বিজ্ঞানকে গুরুত্ব সহকারে অধ্যয়ন করার আহ্বান জানান এবং ভারসাম্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও ধর্মীয় শিক্ষার উপর জোর দেন।

অনুষ্ঠানের পূর্বে, হুজ্জাতুল ইসলাম মাশায়েখি সৈয়দপুর শহরে হযরত বাকিয়াতুল্লাহ (আ.ফা.) এবং হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

কেন্দ্রগুলির কর্মকর্তারা তাদের শিক্ষা, সাংস্কৃতিক এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উপর একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তিনি এই কেন্দ্রগুলির শৃঙ্খলা, মান এবং ধর্মীয় পরিবেশের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, তাদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং বলেন: "এই কেন্দ্রগুলি ইসলামী সমাজের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ একটি প্রজন্মকে শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha