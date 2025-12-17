সুদানে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের ‘সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকে’ সম্মান জানিয়েছে পাকিস্তান

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): প্রায় তিন দশক ধরে সুদান শাসন করা ওমর আল-বশিরকে ২০১৯ সালে ক্ষমতাচ্যুত করে সামরিক বাহিনী। এর কয়েক মাসের মধ্যেই দেশটি সহিংসতার দিকে ঝুঁকে পড়ে, যা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। সেনাবাহিনী ও আরএসএফ উভয়েই আল-বশিরকে ক্ষমতাচ্যুত করলেও, পরবর্তীতে ক্ষমতার দ্বন্দ্বই হয়ে ওঠে গৃহযুদ্ধ।
জাতিসংঘে নিযুক্ত পাকিস্তানের স্থায়ী মিশন বলেছে, সুদানের 'কাদুগলিতে @UNISFA-এর ওপর হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে পাকিস্তান। এর ফলে ৬ জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী নিহত এবং আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।'
বলা হয়, 'জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের ওপর এই ধরনের জঘন্য আক্রমণ যুদ্ধাপরাধের সমান। এই ভয়াবহ হামলার অপরাধীদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনতে হবে। একটি প্রধান সেনা-অংশদানকারী দেশ হিসেবে আমরা বিশ্বব্যাপী বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে শান্তির জন্য কাজ করা সমস্ত ব্লু হেলমেটের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করছি।'
২০২৩ সালের এপ্রিলে সুদানের সেনাবাহিনী এবং আধাসামরিক গোষ্ঠী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)-এর মধ্যে শুরু হওয়া পূর্ণাঙ্গ সংঘর্ষের মধ্যে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের ওপর হামলাটি ঘটলো।
