হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আবুজার রাস্তায় আনন্দ বিতরন+ছবিসহ।

নাইজেরিয়ার বিভিন্ন শহরের মত রাজধানী আবুজাতেও হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.)-এর জন্মবার্ষিকী জাকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হয়।
আবুজায় হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শোভাযাত্রা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।
অংশগ্রহণকারীরা রাস্তায় নেমে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে ইসলামের মহান নারীর প্রতি তাদের ভালোবাসা ও ভক্তি প্রকাশ করে। এই উদযাপনগুলি নাইজেরিয়ার শিয়া সম্প্রদায়ের সংহতি ও বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ এবং পরিবার এবং তরুণরা ব্যাপকভাবে স্বাগত জানিয়েছে।
