ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায়;

কলম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি: ট্রাম্প এমন কিছু করেছে যা হিটলার এবং নেতানিয়াহুও করেনি

৬ জানুয়ারী ২০২৬ - ০৫:৫৪
কলম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি দক্ষিণ আমেরিকার রাজধানীতে মার্কিন বোমা হামলাকে একটি ঐতিহাসিক কলঙ্ক বলে অভিহিত করেছেন /ট্রাম্প কোকেন উৎপাদনের অভিযোগ এনে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের সম্ভাবনা উত্থাপন করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কলম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি গুস্তাভো পেত্রো ভেনেজুয়েলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছেন: "এই দেশটি বিশ্বের একমাত্র শক্তি যারা দক্ষিণ আমেরিকার একটি রাজধানীতে আক্রমণ করেছে এবং এমন কিছু করেছে যা নেতানিয়াহু, হিটলার, ফ্রাঙ্কো বা সালাজারও করেনি।"

তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, দক্ষিণ আমেরিকার রাজধানীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোমা হামলা একটি ভয়াবহ কলঙ্ক যা আমেরিকার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কখনও ভুলবে না।

অন্যদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গুস্তাভো পেট্রোকে কোকেন উৎপাদনের জন্য অভিযুক্ত করেছে এবং তার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালানোর সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়নি।

ট্রাম্প বলে: "কলম্বিয়ার পরিস্থিতি ভালো নয় এবং একজন অসুস্থ ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় যিনি কোকেন উৎপাদন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি করতে আগ্রহী। এই পরিস্থিতি বেশি দিন স্থায়ী হবে না... আমি আপনাকে বলতে চাই, তার কোকেন মিল এবং কারখানা রয়েছে," ।

 আরও বলে, ভেনেজুয়েলায় যা ঘটেছিল তার মতো কলম্বিয়ায় সামরিক অভিযান পরিচালনা করা খুবই ভালো দেখাচ্ছে।

