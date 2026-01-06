ভেনেজুয়েলার পরিস্থিতি সম্পর্কে লেবানিজ মুসলিম স্কলারস অ্যাসোসিয়েশনের বিবৃতি

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ভেনেজুয়েলার নাটকীয় উন্নয়ন সম্পর্কে লেবানিজ মুসলিম স্কলারস অ্যাসোসিয়েশন নিম্নলিখিত বিবৃতি জারি করেছে:
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে অহংকারে আচ্ছন্ন, অহংকার তাকে আন্তর্জাতিক আইন এবং জাতির পছন্দের প্রতি কোনও শ্রদ্ধাহীন সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দিয়েছে এবং আমেরিকান শত্রু স্বাধীন দেশ ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে এক বিশাল যুদ্ধ শুরু করেছে।
আমেরিকান দৃষ্টিকোণ থেকে, এই অপরাধ হল ভেনেজুয়েলার আমেরিকান ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানানো এবং আমেরিকান কোম্পানিগুলিকে তার সম্পদ ও সম্পদ লুণ্ঠন করতে দেওয়া।
মার্কিন বাহিনী ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সহিংস আক্রমণ শুরু করেছে, ভেনেজুয়েলার সংসদ সহ কমপক্ষে ১১টি লক্ষ্যবস্তুতে বোমা হামলা চালিয়েছে, যার ফলে রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরো জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন।
এরপর আমেরিকান বাহিনী তাকে এবং তার স্ত্রীকে অপহরণ করে। বেশ কয়েকটি দেশ এই আগ্রাসনের নিন্দা জানিয়েছে, যা বিশ্বকে জঙ্গলের আইনের মধ্যে নিমজ্জিত করে।
এই আগ্রাসনের মাধ্যমে, ডোনাল্ড ট্রাম্প রাজনৈতিকভাবে তার বিরোধিতাকারীদের সকলকে একটি বার্তা দিতে চান: "তাদের ভাগ্য হবে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধিত্বকারী জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতীক দখল এবং দখল।"
এই পদ্ধতিটি শহীদ জেনারেল কাসেম সোলাইমানি এবং তার সঙ্গী আবু মাহদি আল-মুহান্দিসের হত্যার বার্ষিকীর সাথে মিলে যায় এবং এটি কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয়, বরং এই আমেরিকান পদ্ধতিরই একটি নিশ্চিতকরণ।
ভেনেজুয়েলার জনগণ এবং তাদের নির্বাচিত নেতৃত্ব মার্কিন ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপ স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই আমেরিকান অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি কৌশলগত জোট গঠন করতে বাধ্য করবে।
মুসলিম পণ্ডিতদের সমাবেশে আমরা বিশ্বাস করি যে চীন, রাশিয়া এবং ইরানের এই ধরনের আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া উচিত।
