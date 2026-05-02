হিজবুল্লাহর আঘাতে হতাহতের ঘটনায় ইসরায়েলে তীব্র বিতর্ক

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলের সব ধরনের সংবাদ অনুষ্ঠান ও বিশ্লেষণে বলা হচ্ছে, দেশটির সামরিক বাহিনী এখন এক ধরনের দীর্ঘমেয়াদি ক্ষয়যুদ্ধের মধ্যে আটকে গেছে; তারা স্থবির হয়ে পড়েছে এবং হিজবুল্লাহর কারণে তাদের সেনারা সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছে—বিশেষ করে ফাইবার-অপটিক ড্রোন, স্নাইপার হামলা এবং এমনকি কিছু গ্রামে পুঁতে রাখা বিস্ফোরকের কারণে, যেখানে ইসরায়েলি বাহিনী অভিযান চালাচ্ছে।
এখন এটা নিয়ে ইসরায়েলজুড়ে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।
লেবাননের ক্ষেত্রে এটি নতুন কিছু নয়, কারণ ইসরায়েল ২০ বছর ধরে লেবানন দখল করে রেখেছিল, এবং সেই দখলদারিত্বে প্রচুর সামরিক সরঞ্জামের ক্ষতি হয়েছিল এবং অনেক সৈন্য আহত হয়েছিল।
আশঙ্কা করা হচ্ছে, যদি ইসরায়েলি সেনারা প্রত্যাহার না করে বা ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি ভেঙে পরিস্থিতি আরও তীব্র না করে, তাহলে এই নতুন পরিস্থিতি আগের দখলদারিত্বের পুনরাবৃত্তিতে পরিণত হতে পারে।
