ইসরায়েলের সঙ্গে অংশীদারিত্ব চুক্তি স্থগিত করার জন্য ইউরোপীয় চাপ বাড়ছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ফরাসি সদস্য এবং বামপন্থী ফ্রান্স ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টির নেত্রী ম্যানন অব্রি, গাজায় যুদ্ধ অব্যাহত থাকায় এবং ইসরায়েলি নীতির বিরুদ্ধে ইউরোপীয় সমালোচনা বৃদ্ধি পাওয়ায়, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইসরায়েলের মধ্যকার অংশীদারিত্ব চুক্তি অবিলম্বে স্থগিত করার আহ্বান জানিয়েছে।
অব্রি, যিনি ইউরোপীয় পার্লামেন্টের একজন সদস্য এবং লেফট গ্রুপের সহ-সভাপতিও, এক্স নেটওয়ার্কে একটি বার্তায় লিখেছে: ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়ার বিরুদ্ধে ২১তম নিষেধাজ্ঞা প্যাকেজ প্রস্তুত করছে।
কিন্তু ইসরায়েল? এখনও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ১২ লক্ষ নাগরিক ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইসরায়েলের মধ্যে অংশীদারিত্ব চুক্তি বাতিলের দাবি জানাচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন তার এই নীরব সমর্থন আর চালিয়ে যেতে পারে না।
অব্রি এই পদক্ষেপকে ঐতিহাসিক বলে বর্ণনা করেছে এবং বলেছে যে এটি ইউরোপীয় কমিশন ও ইউরোপীয় পার্লামেন্টকে তাদের রাজনৈতিক দায়িত্বের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য করেছে।
অব্রি বিশ্বাস করে যে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড ও লেবাননে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকারের নীতির সাথে ইইউ-এর যোগসাজশ বন্ধ করার জন্য চুক্তিটি স্থগিত করা প্রয়োজন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে অংশীদারিত্ব চুক্তির ২ নং অনুচ্ছেদ, যা মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক নীতির প্রতি শ্রদ্ধার সাথে সম্পর্কিত, তা ব্রাসেলস ও তেল আবিবের মধ্যকার সম্পর্কে নিছক একটি আনুষ্ঠানিকতা হয়ে থাকা উচিত নয়।
Your Comment