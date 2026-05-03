  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. ইউরোপের সংবাদ

ফ্রান্সে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের মিছিল

৩ মে ২০২৬ - ২৩:৩৯
News ID: 1809928
ফ্রান্সে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের মিছিল

ইরানি জনগণের প্রতি সংহতি এবং রমজান যুদ্ধে শহীদ শ্রমিকদের স্মরণ

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): প্যারিসে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের মিছিলের পাশাপাশি বিক্ষোভকারীরা সাম্প্রতিক যুদ্ধে শহীদ ইরানি শ্রমিকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জায়নবাদী শাসনের অপরাধের নিন্দা জানিয়েছেন।

১লা মে অনুষ্ঠিত এই বিক্ষোভ চলাকালে বিক্ষোভকারীরা প্ল্যাকার্ড বহন করেন এবং স্লোগান দেন, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের অপরাধকে বিভিন্ন জাতির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী নীতির উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়।

গণমাধ্যম আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ কেউ এই হামলাগুলোকে আধিপত্যবাদী শাসনের আসল রূপের লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে, “মানবিক কার্যক্রম” নিয়ে পশ্চিমাদের দাবিগুলো বরাবরই বাস্তবতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

তারা উল্লেখ করেন যে, স্কুলসহ বেসামরিক কেন্দ্রগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল এবং এই কর্মকাণ্ডকে ইরানে মানুষ হত্যা ও স্বাভাবিক জীবন ও কাজকর্ম ব্যাহত করার একটি উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করেন।

راهپیمایی روز جهانی کارگر در فرانسه؛ همبستگی با مردم ایران و گرامی‌داشت کارگران شهید جنگ رمضان

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha