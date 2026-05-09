ইসলামী ইরানের প্রতি পাকিস্তানি সুন্নি আলেমদের ব্যাপক সমর্থন

৯ মে ২০২৬ - ১৯:৪২
ইসলামী ইরানের প্রতি বিশিষ্ট পাকিস্তানি সুন্নি ব্যক্তিত্বদের সমর্থনমূলক অবস্থান একটি বিশেষ তাৎপর্য এবং দ্বৈত প্রভাব ফেলেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শহীদ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ আলী খামেনেয়ীর শাহাদাতের পর এবং ‘চাপিয়ে দেওয়া রমজান যুদ্ধ’-এর পরবর্তী ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে, পাকিস্তানের আলেম ও চিন্তাবিদ থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদ, শিয়া ও সুন্নি অভিজাত এবং যুবসমাজ পর্যন্ত উদ্যমী ও অনুগত জনগণ বিভিন্ন সময়ে ইসলামী ইরানের মহৎ ও মহান জাতির প্রতি তাদের সংহতি ও আন্তরিক সমর্থন স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন।

এই ব্যাপক সমর্থন দুই দেশের মধ্যে গভীর ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং আবেগপূর্ণ বন্ধনকে তুলে ধরে; এমন একটি বন্ধন যা সংকটময় ও ভাগ্যনির্ধারক মুহূর্তে আগের চেয়েও বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের সামাজিক ও গণমাধ্যম অঙ্গনে এই সমর্থনের প্রতিফলনও ছিল লক্ষণীয় এবং এটি জনসংখ্যার বিভিন্ন অংশের মধ্যে ইরানের প্রতি এক বৃহত্তর ঘনিষ্ঠতার অনুভূতি তৈরি করেছে।

পাকিস্তানের বিশিষ্ট সুন্নি ব্যক্তিত্বদের দ্বারা ইসলামী ইরানের প্রতি সমর্থনের অবস্থান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং এর দ্বিমুখী প্রভাব রয়েছে।

এই সমর্থন কেবল ইসলামী বিশ্বের সমস্যা এবং ইসলামী উম্মাহর ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি সাধারণ বোঝাপড়াকেই প্রতিফলিত করে না, বরং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিকূলতার মুখে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য, সহানুভূতি এবং অভিন্ন ভাগ্যের একটি সুস্পষ্ট বার্তাও বহন করে।

যখন পাকিস্তানের সুপরিচিত সুন্নি ব্যক্তিত্বরা ইসলামী ইরান এবং এর সাহসী ও উদ্যমী জাতিকে স্পষ্টভাবে সমর্থন করেন, তখন এই অবস্থান পাকিস্তানি জনমতের উপর অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতি এই দেশের জনগণের দৃষ্টিভঙ্গিকে শক্তিশালী করে।

