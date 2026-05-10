লেবাননে শহীদের সংখ্যা ২,৮৪৬ জনে পৌঁছেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আজ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, ২ মার্চ থেকে দেশটির ওপর ইসরায়েলি আগ্রাসনে ২,৮৪৬ জন নিহত এবং ৮,৬৯৩ জন আহত হয়েছেন।
লেবানন ও ইসরায়েলি সরকারের মধ্যে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানো সত্ত্বেও দক্ষিণ লেবাননে সংঘাত অব্যাহত রয়েছে এবং ইসরায়েলি বাহিনী দক্ষিণ লেবাননের গ্রাম ও শহরগুলোতে বোমা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।
২ মার্চ, ২০২৬ থেকে ইসরায়েলি সরকার লেবাননের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের হামলা আরও তীব্র করেছে। ইসরায়েলি সরকারের হামলা এবং এলাকা খালি করার আদেশের কারণে প্রায় ১২ লক্ষ লেবানীয় বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।
