ইরানের অগ্রগতি ও জাতীয় মর্যাদার পথে কেউ বাধা হতে পারবে না

১০ মে ২০২৬ - ২৩:০৫
News ID: 1812529
মিশরে ইরানের জাতীয় যুব ভারোত্তোলন দলের চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের পর এক বার্তায় ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার লিখেছেন, ইরানের অগ্রগতি ও জাতীয় মর্যাদার পথে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাকের কালিবফ তার ওই বার্তায় লিখেছেন, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ইরানের জাতীয় ভারোত্তোলন দলের চ্যাম্পিয়নশিপ জয় এবং ইসলামী ইরানের গৌরবময় পতাকা উত্তোলন একটি আশীর্বাদপূর্ণ ও শুভ সংবাদ, যা এই সংকটময় দিনগুলোতে ইরানি জাতির জন্য উৎসাহ ও আনন্দ এনে দিয়েছে।

ইরানের ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার জোর দিয়ে বলেছেন, ইরানের এই বীরেরা যারা আমাদের প্রিয় ইরানের উপর শত্রুদের আক্রমণের কারণে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তারা তাদের চ্যাম্পিয়নশিপের মাধ্যমে আবারও প্রমাণ করেছেন, ইরানের অগ্রগতি ও জাতীয় মর্যাদার পথে কোনো বাধা নেই এবং দক্ষতার সাথে তারুণ্যের শক্তি ইরানি তরুণদের সম্মানের শিখর জয় করতে পারে এবং ইরানের জাতীয় সঙ্গীতকে বিশ্বে তুলে ধরতে পারে।

কলিবফ জোর দিয়ে বলেছেন, ক্রিড়া জগতে এই বিজয় কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়, বরং এটি এমন এক নজির ও কর্মপন্থার ফসল যা ইরানের জীবনের চেয়েও মূল্যবান উচ্চ মানবিক ও ব্যবস্থাপনার সক্ষমতাকে তুলে ধরে। এমন একটি কর্মপন্থা যা সকল ক্ষেত্রে সফলতা এনে দিতে পারে।

৬টি স্বর্ণ, ৭টি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জ পদক জিতে ২০২৬ সালের বিশ্ব যুব ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম স্থানের অধিকারী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে ইরানের জাতীয় দল।

