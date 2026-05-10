তানজানিয়ার শিক্ষার্থীরা শাজারা তাইয়্যিবা মিনাব স্কুলের শহীদদের স্মরণসভা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): তানজানিয়ার শাজারা তাইয়্যিবা মিনাব স্কুলের শহীদদের সম্মানে একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
এই প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা এবং আজকের প্রজন্মের কাছে অধ্যবসায় ও সহনশীলতার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিল্পকলার দৃষ্টিকোণ ও রঙের ভাষার মাধ্যমে সত্যের পথে অবিচল থাকা, নিপীড়নের মুখে সাহস এবং মিথ্যার কাছে আত্মসমর্পণ পরিহার করার মতো ধারণাগুলোকে অনুধাবন ও পুনর্নির্মাণের একটি সুযোগ করে দিয়েছিল।
তাদের শিল্পকর্ম তৈরির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী শিশুরা দেখিয়েছে যে, শৈশব থেকেই এই মানবিক ও ঐশ্বরিক মূল্যবোধগুলো শিক্ষা দিলে তা একটি সচেতন, দায়িত্বশীল এবং সত্যের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রজন্ম গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত করতে পারে।
রমজান যুদ্ধে মিনাবের শহীদ শিক্ষার্থীদের স্মরণে তানজানিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি) শিক্ষার্থীদের জন্য 'ত্যাগ ও আশা' শীর্ষক এই প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়।
শিক্ষার্থীদের শিল্পকর্মে যে বিষয়গুলোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল ত্যাগ ও নিষ্ঠা, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা, সত্যের পথে অবিচল থাকা, সহানুভূতি ও সংহতি এবং নিপীড়ন ও মিথ্যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ।
প্রতিযোগিতার জন্য নির্ধারিত সময়কালে তানজানিয়ার বিভিন্ন স্কুল থেকে মোট ১৬৫টি চিত্রকর্ম জমা পড়ে। কিছু শিল্পকর্ম সরাসরি আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হয় এবং বাকিগুলো সাংস্কৃতিক পরামর্শমূলক যোগাযোগ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পাঠানো হয়।
প্রতিযোগিতার বিজ্ঞপ্তিতে জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে, জমা দেওয়া কাজগুলো ঘোষিত বিষয়ের কাঠামোর মধ্যে প্রস্তুত করতে হবে এবং চিত্রকর্মের পিছনে শিক্ষার্থীর নাম, স্কুলের নাম ও শ্রেণি সহ সম্পূর্ণ বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আরও নির্ভুল ও পদ্ধতিগতভাবে সম্পন্ন করা যায়।
এই প্রতিযোগিতার বিচারক কমিটিতে দার এস সালাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের চারজন অধ্যাপক ছিলেন, যারা কাজগুলো পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের দায়িত্বে ছিলেন।
কমিটির সভাপতিত্ব করেন এরিক ম্যাগমা, জমা দেওয়া কাজগুলো সৃজনশীলতা, বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিকতা, শৈল্পিক গুণমান এবং ধারণা প্রকাশের ক্ষমতার মতো মানদণ্ডের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়েছিল। পরিশেষে, বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিতে ৩৮টি কাজকে প্রথম থেকে তৃতীয় স্থান পর্যন্ত পুরস্কৃত করা হয়।
