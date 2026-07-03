বিপ্লবের শহীদ নেতার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের আগে ইরান যুক্তরাষ্ট্র ও জায়নবাদী শাসনব্যবস্থাকে সতর্কবার্তা দিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামি বিপ্লবের শহীদ নেতাকে নিয়ে আয়োজিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে, ‘খাতামুল আম্বিয়া’ সদর দপ্তরের কমান্ডার আলী আবদোল্লাহি, যুক্তরাষ্ট্র ও জায়নবাদী শাসনগোষ্ঠীকে সতর্ক করে ঘোষণা করেন যে, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সশস্ত্র বাহিনী যেকোনো সম্ভাব্য হুমকি বা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে "কঠোর, তাৎক্ষণিক ও চূড়ান্ত" জবাব দেবে। তিনি ইরানের শত্রুদের যেকোনো ভুল হিসাব-নিকাশ বা দুঃসাহসিক পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান।
ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাকচির একটি বিবৃতির পর এই সতর্কবার্তাটি এল; তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, ইরানি জাতি বা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যেকোনো হুমকির জবাবে ইসলামি প্রজাতন্ত্র "অবিলম্বে ও কঠোরভাবে" পাল্টা ব্যবস্থা নেবে।
ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে হুমকি নিয়ে জায়নবাদী সরকারের যুদ্ধমন্ত্রীর সাম্প্রতিক মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই এই অবস্থান ব্যক্ত করা হয়েছে।
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