আল-কাসসাম: ধারাবাহিক মৃত্যু, হামলার জন্য অপেক্ষা কর।

|
আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): উত্তর গাজার বেইত হানুনে রাস্তার ধারে পুঁতে রাখা বোমা বিস্ফোরণে পাঁচ ইসরাইলি সেনা নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও ১৪ জন। আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
|
সোমবার (৭ জুলাই) রাতে উত্তর গাজার বেইত হানুনে রাস্তার ধারে বোমা বিস্ফোরণ এই হতাহতের ঘটনা ঘটে। খবর দ্য টাইমস অব ইসরাইলের।
ইসরাইলি সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, সোমবার রাতে উত্তর গাজার বেইত হানুনে রাস্তার ধারে বোমা হামলায় পাঁচ ইসরাইলি সেনা নিহত এবং ১৪ জন আহত হয়েছেন। নিহত দুই সেনার নাম প্রকাশ করা হয়েছে। বাকিদের নাম পরে জানানো হবে।
নিহত দুই সেনা হলেন স্টাফ সার্জেন্ট মেয়ার শিমোন আমার (২০) ও সার্জেন্ট মোশে নিসিম ফ্রেচ (২০) দুজনই জেরুজালেমের বাসিন্দা।
তারা দুজনেই কফির ব্রিগেডের নেতজাহ ইয়েহুদা ব্যাটালিয়নে কর্মরত ছিলেন। অন্য সেনাদের নাম পরে প্রকাশ করবে আইডিএফ।
আইডিএফ-এর প্রাথমিক তদন্ত অনুসারে, সোমবার রাত ১০টার কিছু পরে বেইত হানুনে স্থল অভিযানের সময় পদাতিক সেনারা রাস্তার পাশে পুঁতে রাখা একটি বোমার আঘাতে আহত হন। সেনারা পায়ে হেঁটে অভিযানে ছিলেন, কোনো গাড়িতে ছিলেন না।
হতাহতদের উদ্ধারের চেষ্টার সময় এলাকায় গোলাগুলিরও ঘটনা ঘটে। ১৪ জন আহতের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর।
সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, সেনাদের অভিযানের আগে এলাকাটিতে বিমান হামলা চালানো হয়। কিন্তু তারপরও পালটা হামলার শিকার হতে হলো।
নেতজাহ ইয়েহুদা সেনারা গাজা ডিভিশনের উত্তর ব্রিগেডের অধীনে কাজ করে। বেইত হানুনে ৬৪৬তম রিজার্ভ প্যারাট্রুপার্স ব্রিগেডের সঙ্গে একটি আক্রমণে অংশ নিচ্ছে তারা। এ অভিযানের লক্ষ্য হলো, এলাকায় অবশিষ্ট স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের সম্পূর্ণ নির্মূল করা।
৯ জুলাই ২০২৫ - ০১:৩১
News ID: 1705968
হামাসের সামরিক শাখা আল-কাসসাম ইহুদিবাদীদের উদ্দেশ্যে একটি পোস্টার প্রকাশ করেছে বেইত হানুনে (উত্তর গাজা উপত্যকায়) ধারাবাহিক মৃত্যু হামলার জন্য অপেক্ষা কর।
Your Comment