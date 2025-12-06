  1. Home
‘বাবরি মসজিদের’ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শুরু আজ।

৬ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১৯:৪৪
News ID: 1758297
‘বাবরি মসজিদের’ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শুরু আজ।

হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, শনিবার (৬ ডিসেম্বর) স্থানীয় সময় দুপুরে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের এ অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):  ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ৩৩ বছর পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় আজ বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত নেতা বিধায়ক হুমায়ূন কবীর।

কর্মকর্তাদের মতে, শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে র‌্যাফের ইউনিট সহ ৩৫০০ জনের একটি দল রেজিনগর এবং আশেপাশের অঞ্চলে মোতায়েন রয়েছে। ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের সুরক্ষার জন্য বিএসএফের দুটি কোম্পানি প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

