নাইজেরিয়ায় অপহৃত ১০০ জন শিক্ষার্থী মুক্তি পেয়েছে।

জাতিসংঘের সূত্র এবং স্থানীয় গণমাধ্যম গতকাল নিশ্চিত করেছে যে শিক্ষার্থীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে, যদিও এটি এখনও স্পষ্ট নয় যে এই মুক্তি আলোচনার ফলাফল নাকি সামরিক অভিযানের ফলাফল।
বাকি শিক্ষার্থী এবং স্কুল কর্মীদের অবস্থা সম্পর্কে কোনও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।
নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতির মুখপাত্র "সানদাই দারি" এই ১০০ জন শিক্ষার্থীর মুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এবং আজ তাদের নাইজার রাজ্যের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার কথা রয়েছে।
গত নভেম্বরে, নাইজার রাজ্যের সেন্ট মেরি বোর্ডিং স্কুলের ৩১৫ জন ছাত্র এবং কর্মীকে অপহরণ করা হয়েছিল, যা সাম্প্রতিক বছরগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় জিম্মি অভিযানগুলির মধ্যে একটি, যা ২০১৪ সালে চিবোক শহরে বোকো হারাম কর্তৃক প্রায় ৩০০ স্কুলছাত্রীর অপহরণের কথা মনে করিয়ে দেয়।
ঘটনার পরপরই প্রায় ৫০ জন ছাত্র পালাতে সক্ষম হয়, কিন্তু গতকাল ১০০ জনকে মুক্তি দেওয়া পর্যন্ত ২৬৫ জন অপহরণকারীদের হাতেই রয়ে যায়।
এই ঘটনাবলী নাইজেরিয়ার উপর মার্কিন কূটনৈতিক চাপের সাথে মিলে যায়; মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি নাইজেরিয়ায় খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে "গণহত্যা" দাবি করেছেন এবং "সামরিক হস্তক্ষেপ" করার হুমকি দিয়েছেন। নাইজেরিয়ান সরকার এবং স্বাধীন বিশ্লেষকরা এই দাবিগুলিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, এগুলিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে খ্রিস্টান ডানপন্থীদের বানোয়াট বলে অভিহিত করেছেন।
