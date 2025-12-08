তুর্কি আল-ফয়সাল: আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে প্রধান হুমকি ইসরায়েল, ইরান নয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আল-ফয়সাল তার বক্তৃতায় জোর দিয়ে বলেন যে লেবানন, গাজা এবং সিরিয়ায় ইহুদিবাদী সরকারের ক্রমাগত আক্রমণ এই অঞ্চলে শান্তি প্রক্রিয়ার প্রতি সরকারের অবহেলার ইঙ্গিত দেয় এবং এই পদক্ষেপগুলিকে মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতার জন্য প্রধান হুমকি হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলাকালীন দোহায় হামাসের আলোচকদের উপর ইসরায়েলি সরকারের আক্রমণকে তিনি একটি সতর্কীকরণ সংকেত বলে অভিহিত করে বলেন: "এটি দেখায় যে উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদকে আত্মরক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।"
রিয়াদের জন্য পারমাণবিক বিকল্প: সৌদি আরবের পারমাণবিক শক্তি উন্নয়ন সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে আল-ফয়সাল বলেন: "এটি এমন একটি বিকল্প যা রিয়াদের গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত।"
তিনি আরও বলেন: "গত বছর ইসরায়েলের সাথে যুদ্ধ এবং সিরিয়ায় বাশার আল-আসাদের শাসনের পতনের পর লেবাননে হিজবুল্লাহর ক্ষমতা ও প্রভাব হ্রাস পাওয়ায় এই অঞ্চলের উন্নয়নে ইরানের প্রভাব সীমিত হয়ে পড়েছে।"
