পবিত্র কারবালায় আয়াতুল্লাহ মিলানি কংগ্রেসের ষষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রাক-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে+ছবিসহ।

৬ ডিসেম্বর ২০২৫ - ২২:২৮
আয়াতুল্লাহ মিলানির স্মরণে কংগ্রেসের ষষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রাক-সেশন কারবালায় হযরত আব্বাস (আ.)-এর পবিত্র মাজারে আব্বাসীয় ও রাযাভি মাজারের সহযোগিতায়/ আলেমদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হযরত আবুল ফাযলেল আব্বাস (আ.)-এর পবিত্র মাজারে অনুষ্ঠিত এই প্রাক-সম্মেলনের শুরুতে, হযরত আব্বাস (আ.)-এর পবিত্র মাজারের পক্ষ থেকে মাজারের ইমাম সাইয়্যিদ আব্দুল হাকিম সাফি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান।

এরপর,  রাযাভি ব্যবস্থপনার ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের সভাপতি ডঃ ফারামারয কারামালেকি আয়াতুল্লাহ মিলানির স্মরণে কংগ্রেসের বৈজ্ঞানিক  কর্মকাণ্ডের উপর একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

এরপর, হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল-মুসলিমীন মুহাম্মদ হাসান রব্বানী বিরজান্দি, খোরাসান সেমিনারির অন্যতম অধ্যাপক, "আয়াতুল্লাহ মিলানীর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি" শিরোনামে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এবং হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিম নিজার আল-সানবোল ইরাকের আলেম আয়াতুল্লাহ মিলানীর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ।"

কারবালা এবং নাজাফের মাদ্রাসা থেকে কয়েক ডজন আলেম উপস্থিত ছিলেন এই সভায়, আয়াতুল্লাহ মিলানির ব্যক্তিগত দিক এবং তার স্মরণে কীভাবে একটি কংগ্রেস আয়োজন করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা এবং মতামত বিনিময় করা হয়েছিল।

