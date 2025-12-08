আন্তর্জাতিক সেলিব্রিটিরা ফিলিস্তিনিদের ”আশার কেন্দ্র” কে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ৬৬ বছর বয়সী মারওয়ান বারঘৌতিকে আইন বিশেষজ্ঞরা ত্রুটিপূর্ণ এবং অন্যায্য বিচার বলে বর্ণনা করার পর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল এবং এখন তিনি ২৩ বছর ধরে কারাগারে রয়েছেন।
গ্রেপ্তারের সময় তিনি সংসদের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন, তিনি এখনও সবচেয়ে জনপ্রিয় ফিলিস্তিনি নেতা এবং রাষ্ট্রপতি পদে ফিলিস্তিনিদের জনগণের পছন্দের জরিপে তিনি ধারাবাহিকভাবে শীর্ষে রয়েছেন।
সম্প্রতি উদ্বেগ দেখা দিয়েছে যে ইসরায়েলি সরকার নতুন আইন পাস করার চেষ্টা করছে যা এই রক্তপিপাসু রাষ্ট্রকে ফিলিস্তিনি বন্দীদের মৃত্যুদণ্ড আরোপের অনুমতি দেবে, এমন একটি আইন যাতে বারঘুতিকেও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
অতএব, অনেক বিশিষ্ট গোষ্ঠী একটি খোলা চিঠিতে তার মুক্তির আহ্বান জানিয়েছে, যার মধ্যে লেখক সহ বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম রয়েছে: মার্গারেট অ্যাটউড, ফিলিপ পুলম্যান, জ্যাডি স্মিথ এবং অ্যানি আর্নো, পাশাপাশি স্যার ইয়ান ম্যাককেলেন, বেনেডিক্ট কাম্বারব্যাচ, টিল্ডা সুইন্টন, জশ ও'কনর এবং মার্ক রাফালোর মতো শিল্পী ও অভিনেতা এবং প্রাক্তন ফুটবলার গ্যারি লিনেকার এবং ব্যক্তিত্ব যেমন;
পরিচালক স্যার রিচার্ড আইয়ার, বিখ্যাত শিল্পী আইভি লীগ এবং বিখ্যাত উদ্যোক্তা ও কোটিপতি স্যার রিচার্ড ব্র্যানসন তাদের মধ্যে ছিলেন যারা মারওয়ান বারঘৌতির মুক্তির জন্য গুরুত্ব সহকারে আহ্বান জানিয়েছিলেন।
Your Comment