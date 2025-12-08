আর্মেনিয়ার চতুর্থ বিশিষ্ট বিশপের গ্রেপ্তার; সরকার এবং গির্জার মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মে মাসে শুরু হওয়া আর্মেনিয়ান সরকার এবং আর্মেনিয়ান অ্যাপোস্টোলিক চার্চের মধ্যে চলমান উত্তেজনার প্রেক্ষিতে, আর্মেনিয়ান কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার গির্জার অফিসের প্রধান এবং আর্মেনিয়ান অ্যাপোস্টোলিক চার্চের নেতার নিকটতম উপদেষ্টাদের একজন আরশাক খাচাত্রিয়ানকে গ্রেপ্তার করেছে।
স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, দেশটির প্রসিকিউটরের কার্যালয় তাকে মাদক সংক্রান্ত অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। শুক্রবার ইয়েরেভানের একজন বিচারক দুই মাসের বিচার-পূর্ব আটকাদেশের আদেশ দিয়েছেন। খাচাত্রিয়ানের আইনজীবী অভিযোগগুলিকে "অযৌক্তিক এবং ভিত্তিহীন" বলে অভিহিত করেছেন।
খাচাত্রিয়ানের গ্রেপ্তার গত ছয় মাসের মধ্যে একজন বিশপের চতুর্থ গ্রেপ্তার এবং এটিকে আর্মেনিয়ান অ্যাপোস্টলিক চার্চের সর্বোচ্চ নেতা, ৭৪ বছর বয়সী ক্যাথলিকস গার্গিন -এর বিরুদ্ধে একটি পদক্ষেপ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।
৫৩ বছর বয়সী খাচাত্রিয়ান ২০০১ সাল থেকে ক্যাথলিকস অফিসের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং তার নিকটতম সহযোগীদের একজন।
প্রধানমন্ত্রী নিকোল পাশিনিয়ান মে মাসের শেষের দিকে গির্জার নেতার পদত্যাগের আহ্বান জানান, তার বিরুদ্ধে ধর্মীয় ব্রত লঙ্ঘন এবং সন্তান ধারণের অভিযোগ আনে।
গির্জা এই অভিযোগগুলিকে "রাজনৈতিক এবং গির্জা বিরোধী প্রচারণা" বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। ২০২০ সাল থেকে সরকার এবং গির্জার মধ্যে উত্তেজনা চলছে, যখন গির্জার নেতা প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের আহ্বান জানায়।
আর্মেনিয়ান অ্যাপোস্টলিক চার্চের প্রধান বর্তমানে ফ্রান্সে আছেন এবং চার্চের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি পর্যালোচনা করার জন্য আগামী বুধবার গির্জা নেতাদের একটি জরুরি তিন দিনের বৈঠকের সময়সূচী নির্ধারণ করেছেন।
পঞ্চাশেরও বেশি বিশপের মধ্যে দশজন ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে তার পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে কয়েকজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি বা শপথ ভঙ্গের অভিযোগ রয়েছে।
