মানবতাহীন চেতনা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মাশরেক নিউজের রিপোর্ট অনুযায়ী: চ্যানেল ৭-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে, ইহুদি শক্তি দলের নেসেট (ইসরায়েলি পার্লামেন্ট) প্রতিনিধি জভিকা ফোগেল, গাজায় গণহত্যার মাধ্যমে শুরু হওয়া ইসরায়েলের সন্ত্রাসী ও আক্রমণাত্মক অভিযানের কথা উল্লেখ করে এবং তার মতে, পশ্চিম তীরে তা অব্যাহত থাকা উচিত এবং লেবানন ও ইরানে যা করা হয়েছিল, তিনি বলেন, "এই মিশনগুলি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত, আমরা নাৎসি শত্রুকে পরাজিত করতে পারিনি। এটাই আমার বোধগম্যতা।"
তিনি আরও বলেন, "আমাদের আজকের যুদ্ধ—যে যুদ্ধ আমরা ৭ই অক্টোবর শুরু করেছি—তা হল নাৎসি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যা ইসরায়েল ভূমিতে ইহুদি জনগণের অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। এটাই সম্পূর্ণ সত্য।"ভোগেল বলেন যে প্রধানমন্ত্রী (নেতানিয়াহু) তাই একের পর এক এই পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যা তিনিও সমর্থন করেন এবং দাবি করেন, "আমরা হিজবুল্লাহকে নির্মূল করেছি। এখন আমরা ইরানের উপর একটি কঠিন আঘাত করেছি, সম্ভবত আরও বেশি। এখন গাজা উপত্যকা মোকাবেলা করার সময়।"
ইসরায়েলি প্রতিনিধি তখন বলেন, শাসকগোষ্ঠীর সন্ত্রাসী কর্মকর্তা ও কর্মকর্তাদের দ্বারা বেসামরিক নাগরিকদের গণহত্যার ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য পূর্বে যে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে, তা ব্যবহার করে, "আমার মতে, সেখানে (গাজায়) কোনও নিরপেক্ষ ব্যক্তি নেই এবং সবাই হামাস," তাহলে "আপনি এটি কীভাবে করেন
"আপনি মানবিক সাহায্য বন্ধ করে দেন। বিদ্যুৎ ও পানি বন্ধ করে দেন। আপনি তাদের ধ্বংস এবং বহিষ্কার শুরু করেন, যাকে গাজার বাসিন্দাদের স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ বলা হয়।"তিনি জোর দিয়ে বলেন যে এই যুদ্ধের শেষে, গাজা উপত্যকায় দুটি চিত্র থাকা উচিত: "প্রথম, সেখানে কেউ অবশিষ্ট নেই। দ্বিতীয়ত, আমাদের পঞ্চাশজন জিম্মি (বন্দী)- উনচল্লিশজন জিম্মি এবং একজন মহিলা—জীবিত বা মৃত, ইসরায়েলে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।"
