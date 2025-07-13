ইরানের রাষ্ট্রপতিকে ইসরায়েলের হামলার বিস্তারিত

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা - আবনা - ফার্স বার্তা সংস্থার উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে, সোমবার, ২৬শে খোরদাদ (ফার্সি ক্যালেন্ডার), সকালে, যখন তেহরানের পশ্চিমে একটি ভবনের নিচের তলায় তিন ক্ষমতার প্রধান এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক চলছিল, তখনই হামলা শুরু হয়। এই হামলার ধরণটি শহীদ সাইয়েদ হাসান নাসরাল্লাহকে হত্যার অভিযানের অনুরূপ ছিল। হামলাকারীরা ছয়টি বোমা বা ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে ভবনের প্রবেশপথ ও নির্গমন পথগুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিল যাতে পালানোর পথ বন্ধ করা যায় এবং বায়ুপ্রবাহ বিচ্ছিন্ন করা যায়। বিস্ফোরণের পর, ফ্লোরের বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, কিন্তু কর্মকর্তারা পূর্ব-পরিকল্পিত একটি জরুরি হ্যাচ ব্যবহার করে ভবনের বাইরে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। রাষ্ট্রপতি সহ কিছু কর্মকর্তা বের হওয়ার সময় পায়ে সামান্য আঘাত পান। শত্রুর এই হামলার জন্য যে তথ্যগত নির্ভুলতা ছিল, তা বিবেচনা করে, অনুপ্রবেশকারী এজেন্টের সম্ভাব্যতা তদন্ত করা হচ্ছে। এই বিষয়টি দেখায় যে শত্রু ইরানের জাতীয় নিরাপত্তাকে আঘাত করার জন্য সম্ভাব্য প্রতিটি উপায় ব্যবহার করছে, এমনকি উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তাদের হত্যা করাও।
