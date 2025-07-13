  1. Home
১২ দিনের যুদ্ধে শহীদ গণমাধ্যমকর্মীর সংখ্যা বেড়ে ১২ জন হয়েছে

১৩ জুলাই ২০২৫ - ১১:৫৫
ইসরায়েলি শাসনের সামরিক আগ্রাসনে শাহাদাতবরণকারী আরও তিনজন গণমাধ্যমকর্মীর পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর, সাম্প্রতিক যুদ্ধে শহীদ গণমাধ্যমকর্মীর সংখ্যা ১২ জনে পৌঁছেছে।

আহলুল বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা - আবনা - অনুসারে, বাসিজ মিডিয়া এবং জাতীয় বাসিজ মিডিয়া সেন্টার একটি যৌথ বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে: ইসরায়েলি শাসনের সামরিক আগ্রাসনে শাহাদাতবরণকারী আরও তিনজন গণমাধ্যমকর্মীর পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর, সাম্প্রতিক যুদ্ধে শহীদ গণমাধ্যমকর্মীর সংখ্যা ১২ জনে পৌঁছেছে। এই সংস্থা এই সাংবাদিকদের হত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক বিচারেরও দাবি জানিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে: বাসিজ বার্তা সংস্থার ফটোগ্রাফার ও রিপোর্টার শহীদ আবুলফজল ফাতহি, আন্দিশে পুইয়া ম্যাগাজিন সহ বিভিন্ন মিডিয়ার গ্রাফিক্স শিল্পী শহীদ সালেহ বাইরামি, এবং আলবোর্জ প্রদেশের "সাভেজ-নামা" তথ্য পোর্টালের পরিচালক ও "টিটর ১" পোর্টালের রিপোর্টার শহীদ ফাতিমা সালেহি, যিনি এর আগে আহত হয়েছিলেন, তারা গণমাধ্যম শহীদদের দলে যোগ দিয়েছেন।

এর আগে, ইসরায়েলি শাসনের সরাসরি ও লক্ষ্যবস্তু হামলার ফলে ৯ জন সাংবাদিক, চিত্রগ্রাহক এবং গণমাধ্যমকর্মী শহীদ হয়েছিলেন, যার মধ্যে সাউন্ড অ্যান্ড ভিশন বিল্ডিং এবং "বায়ান" মিডিয়া সেন্টার সহ গণমাধ্যম কেন্দ্রগুলোও ছিল। এই হামলাগুলোতে, এই প্রিয়জনদের শাহাদাত ছাড়াও, ১০ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

