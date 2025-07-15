  1. Home
সুয়াইদাতে সংঘর্ষে মৃতের সংখ্যা প্রায় ৯০ জনে পৌঁছেছে

১৫ জুলাই ২০২৫ - ১০:৩০
News ID: 1707902
Source: ABNA
সুয়াইদাতে সংঘর্ষে মৃতের সংখ্যা প্রায় ৯০ জনে পৌঁছেছে

তথাকথিত "সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস" এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, সুয়াইদা প্রদেশে (দক্ষিণ) সংঘর্ষে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৮৯ জনে দাঁড়িয়েছে।

আহলুলবাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (ABNA) অনুসারে, সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস-এর বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে সুয়াইদাতে সংঘর্ষে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৮৯ জনে দাঁড়িয়েছে।

গোলানির সাথে যুক্ত দ্রুজ এবং সশস্ত্র উপাদানের মধ্যে সংঘর্ষ গতকাল শুরু হয়েছে। এদিকে, সিরিয়ায় জাতিসংঘের সমন্বয়কারী সুয়াইদার ঘটনা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং যুদ্ধবিরতি ও বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তা বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে সিরিয়ার জনগণের আজ স্থিতিশীলতা, শান্তি এবং অভ্যন্তরীণ ঐক্যের খুব প্রয়োজন।

অন্যদিকে, সুয়াইদা সামরিক পরিষদ সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে এই প্রদেশের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে। সিরিয়ার টেলিভিশন আরও জানিয়েছে যে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান সুয়াইদার উপকণ্ঠে সিরিয়ার সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক হামলা চালিয়েছে।

