মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ইরানি নাগরিকদের আটকের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিক্রিয়া

আহলে বাইত (আ.) সংবাদ সংস্থা - আবনা-এর প্রতিবেদন অনুসারে, আমাদের দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রবাসী ইরানি বিষয়ক মহাপরিচালক আলিরেজা হাশেমি রাজা, মার্কিন সরকারের সাম্প্রতিক অবৈধ পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা করেছেন, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ইরানি নাগরিকদের ব্যাপক হারে আটক করা হয়েছে এবং তাদের প্রতি অমানবিক আচরণ করা হয়েছে।
হাশেমি রাজা বলেছেন: "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপ, যা ইহুদিবাদী শাসনের দ্বারা ইরানের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে সামরিক ও অবৈধ আগ্রাসনে এই দেশের সমর্থন ও হস্তক্ষেপের পরে এসেছে, তা স্পষ্টতই প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইনি মানদণ্ডের পরিপন্থী।"
মার্কিন সরকারের এই পদক্ষেপের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি আরও বলেছেন: "প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুসারে, মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (DHS) নীতি নির্ধারক হিসাবে এবং মার্কিন অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগকারী সংস্থা (ICE) বাস্তবায়নকারী হিসাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ইরানি নাগরিকদের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি ও ব্যবস্থা এবং ব্যাপক পুলিশি ও নিরাপত্তা অভিযান পরিচালনা শুরু করেছে। এই পরিস্থিতি আটককৃত ইরানিদের পরিবারগুলির জন্য ক্রমবর্ধমান এবং গুরুতর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।"
১৯৬৩ সালের ভিয়েনা কনস্যুলার সম্পর্ক কনভেনশনের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি মার্কিন সরকারের দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, ওয়াশিংটনে অবস্থিত ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরানের স্বার্থ রক্ষা কার্যালয়ের জন্য স্বল্পতম সময়ে ইরানি নাগরিকদের কাছে কনস্যুলার অ্যাক্সেস সহজ করা, এবং যোগ করেছেন: "প্রাথমিক কনস্যুলার ফলোআপ সত্ত্বেও, আমরা এখনও এই নাগরিকদের আটকের কারণ সম্পর্কে কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাইনি। আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী এই শ্রেণির ইরানিদের প্রতি দমনমূলক এবং অমানবিক আচরণকে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করি এবং তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান, তাদের পরিচয় অবিলম্বে ঘোষণা করা এবং তাদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদানের জন্য কনস্যুলার অ্যাক্সেস সহজ করার দাবি জানাই।"
প্রবাসী ইরানি বিষয়ক মহাপরিচালক বলেছেন: "কেবলমাত্র তাদের জাতীয়তা বা ধর্মের ভিত্তিতে শত শত মানুষকে অন্য দেশে বসবাসের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে জাতিগত বৈষম্য এবং পদ্ধতিগত বর্ণবাদের একটি উদাহরণ এবং এটি মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক নিয়ম লঙ্ঘন করে, বিশেষ করে বৈষম্য নিষিদ্ধের নীতি এবং মৌলিক মানবাধিকার, এবং এটি স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন সরকারের আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার জন্ম দেবে।"
হাশেমি রাজা ইরানের ইসলামিক রিপাবলিক কর্তৃক তার নাগরিকদের অধিকারের প্রতি দৃঢ় সমর্থনের উপর জোর দিয়ে বলেছেন: "মার্কিন সরকারের বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্তের কারণে সৃষ্ট প্রভাব এবং পরিণতি থেকে ইরানিদের অধিকার রক্ষা করার জন্য আমরা কোনো পদক্ষেপ নিতে পিছপা হব না এবং যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আটককৃত আমাদের কোনো স্বদেশী তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে চান, তবে তারা ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরান সরকারের পূর্ণ সমর্থন ও সহায়তা পাবেন।"
