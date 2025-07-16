লেবাননের হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অর্থনীতির অস্ত্র / কেন ইসরায়েল একটি ঋণদান প্রতিষ্ঠানকে ভয় পায়?

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা-এর প্রতিবেদন অনুসারে, লেবাননে জায়নবাদী শাসনের অব্যাহত আগ্রাসনের প্রেক্ষাপটে এবং হিজবুল্লাহকে দুর্বল করার জন্য ওয়াশিংটন ও তেল আবিবের প্রচেষ্টার মধ্যে, শত্রুদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল এই প্রতিরোধ আন্দোলনের আর্থিক উৎসগুলো বন্ধ করে দেওয়া।
এই কাঠামোতে, হিজবুল্লাহর আর্থিক শাখা হিসাবে ক্বারজ আল-হাসান প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করার উপর ব্যাপক মনোযোগ দেওয়া হয়েছে; এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা গত দুই দশকে হাজার হাজার লেবাননী নাগরিকের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য আর্থিক উৎসে পরিণত হয়েছে এবং প্রতিরোধকে সমর্থনকারী অঞ্চলগুলির অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
ইব্রাহিম আল-আমিন, লেবাননের "আল-আখবার" পত্রিকার সম্পাদক, যিনি লেবাননের হিজবুল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠতার জন্য পরিচিত, তার নিম্নলিখিত নোটে লেবাননের ইসলামী প্রতিরোধের বিরুদ্ধে জায়নবাদী শাসনের এই অর্থনৈতিক যুদ্ধ পর্যালোচনা করেছেন:
গত শরতে ইসরায়েলের লেবাননে ব্যাপক আগ্রাসনের সময়, জায়নবাদী শত্রু বৈরুতের দক্ষিণাঞ্চলীয় দাহিয়েহের কয়েকটি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালায় এবং দাবি করে যে এই স্থানগুলি হিজবুল্লাহর অর্থ সংরক্ষণের স্থান।
এই হামলাগুলি কিছু লেবাননী সাংবাদিকের মিডিয়া প্রচারের সাথে ছিল, যারা দাবি করেছিল যে আল-সাহেল হাসপাতালের ভবনের নিচে হিজবুল্লাহর মালিকানাধীন সিন্দুক সহ একটি সুরক্ষিত কক্ষ রয়েছে।
এই যুদ্ধের সময় ইসরায়েল প্রতিরোধের কিছু দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে হত্যা করে, যাদেরকে তারা আর্থিক স্থানান্তরের সংযোগ বলে অভিহিত করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, এপ্রিল ২০২৪-এ ইসরায়েলি গোয়েন্দা বাহিনী "বেয়ত মেরি" এলাকার একটি ভিলায় লেবাননের মুদ্রা ব্যবসায়ী মোহাম্মদ ইব্রাহিম সুরুকে ফাঁদে ফেলে এবং হত্যা করে। শত্রু দাবি করেছিল যে তিনি ইরান ও হিজবুল্লাহ থেকে ফিলিস্তিনের প্রতিরোধে অর্থ স্থানান্তরে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন।
সাম্প্রতিক আগ্রাসনের শেষ দিনে এবং ২৭শে নভেম্বরের যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে, ইসরায়েলি ড্রোনগুলো বৈরুতের রাস এলাকার মুদ্রা বিনিময় অফিসগুলোতে হিজবুল্লাহকে অর্থ স্থানান্তরের অজুহাতে বোমা হামলা চালায়।
দুই সপ্তাহ আগেও, দক্ষিণ লেবাননে একটি গাড়িতে শত্রুর বিমান হামলায় একজন মুদ্রা ব্যবসায়ী এবং তার দুই পুত্র প্রতিরোধের জন্য আর্থিক কার্যকলাপের অজুহাতে শহীদ হন।
গত ছয় মাস ধরে, বৈরুত বিমানবন্দর ইরান, ইরাক, আফ্রিকা বা অন্যান্য দেশ থেকে লেবাননে আগত যাত্রীদের ব্যাগ পরীক্ষা করার জন্য দলগুলির নিয়মিত উপস্থিতির স্থান। ইসরায়েল আমেরিকানদের মাধ্যমে লেবাননী কর্মকর্তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে এবং দাবি করেছে যে এই অর্থ হিজবুল্লাহর জন্য।
মার্কিনরা বহু বছর ধরে, যাদেরকে নিষেধাজ্ঞার তালিকায় রাখত, তাদের হিজবুল্লাহর সাথে আর্থিক সহযোগিতা বা দুর্নীতির অভিযোগ করত। অফিসিয়াল নিরাপত্তা আর্কাইভ অনুযায়ী, শত্রু এমন ব্যক্তিদের নিয়োগের চেষ্টা করেছে যাদের কাছে সম্পত্তির মালিকানার তথ্যে প্রবেশাধিকার রয়েছে; যা পূর্বে কিছু লেবাননী ব্যাংকও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে করেছে।
এই চাপগুলির কারণে বড় এবং ছোট ব্যাংকগুলি সরকারি কর্মচারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং পরিচিত ব্যক্তিদের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে শুধুমাত্র হিজবুল্লাহর সদস্যপদ বা তাদের ঘনিষ্ঠতার কারণে, এমনকি কোনো আনুষ্ঠানিক অনুরোধ ছাড়াই।
এর মধ্যে, ক্বারজ আল-হাসান প্রতিষ্ঠান সর্বদা মার্কিন/ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের সাথে লেবাননের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির আলোচনার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ছিল। প্রথমে এটিকে হিজবুল্লাহর আর্থিক শাখা হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারপরে এটিকে অর্থ পাচার এবং অবৈধ অর্থ সংগ্রহের অভিযোগ আনা হয়েছিল।
যদিও সবাই জানে যে এই প্রতিষ্ঠানটি ব্যাংক নয়, লেবাননের ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথেও জড়িত নয়, এবং এটি নিছক একটি জনহিতকর আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা গত দুই দশকে প্রসারিত হয়েছে এবং জনগণের সমর্থন অর্জন করেছে।
শহীদ সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহও তাঁর একটি বক্তৃতায় জনগণকে এই প্রতিষ্ঠানকে সমর্থন করার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং এর প্রতি এতটাই আস্থা ছিল যে কেউ তাদের বিনিয়োগ হারানোর বিষয়ে চিন্তিত ছিল না।
সাম্প্রতিক যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে, ইসরায়েল লেবাননের বেশিরভাগ অঞ্চলে ক্বারজ আল-হাসান প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রগুলিতে বোমা হামলা চালায় এবং এই প্রতিষ্ঠানের সাথে জনগণের সম্পর্ককে ঝুঁকিপূর্ণ করার চেষ্টা করে। তবে, গ্রাহকদের কাছ থেকে কোনো অভিযোগ আসেনি এবং প্রতিষ্ঠানটি একটি প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ হিসাবে বেশিরভাগ আমানতকারীকে তাদের তহবিলের নগদ পরিশোধের প্রস্তাব দেয়।
লক্ষ লক্ষ ডলার গ্রাহকদের ফেরত দেওয়া হয়েছিল এবং যুদ্ধের বিরতির পর অনেকেই আবার তাদের অর্থ জমা করেছিলেন। এমনকি একদল মানুষ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংহতি প্রকাশ করে তাদের অর্থ না তোলার সিদ্ধান্ত নেয়।
লেবাননের সকল আর্থিক কর্মীরা জানেন যে আমানতকারীর সম্মতি ছাড়া কোনো কার্যক্রম পরিচালিত হয় না। হিজবুল্লাহও এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যুদ্ধের সময় বাস্তুচ্যুতদের সহায়তা, ঘরবাড়ি পুনর্গঠন এবং নতুন বাড়ি ভাড়া করার জন্য প্রায় এক বিলিয়ন ডলার প্রদান করেছে; এমন একটি অঙ্ক যা লেবানন সরকারও সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে অক্ষম।
সহজ বাস্তবতা হলো: যারা প্রতিরোধের অস্ত্র ধ্বংস করতে চায়, তারা প্রথমে এর আর্থিক উৎসকে লক্ষ্য করেছে। লেবাননের কেন্দ্রীয় ব্যাংকও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশ পালনে উজ্জ্বল রেকর্ড রেখে এই পথে হেঁটেছে।
লেবাননের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান করিম সাঈদের সাম্প্রতিক পদক্ষেপও হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে তার পূর্ববর্তী অবস্থানের সাথে সম্পর্কহীন নয়; কারণ তিনি প্রতিরোধের সম্পূর্ণ বিলুপ্তির সমর্থক, কেবল এর আর্থিক উৎস নয়।
মরগান ওর্তাগাসের যে চিঠিটি লেবাননের তিন রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে পাঠানো হয়েছিল এবং যা এখনও তাদের টেবিলে ধুলো খাচ্ছে, তার একটি অনুচ্ছেদ হল ক্বারজ আল-হাসান প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার বাধ্যবাধকতা, এবং এই অনুচ্ছেদটি এখন কার্যকর করা হচ্ছে।
তবে শত্রুদের ধারণার বিপরীতে, এই চাপগুলি পতন ঘটাবে না এবং প্রতিরোধের প্রতি জনগণের সমর্থনও কমাবে না। বরং প্রতিদিন লেবাননের জনগণকে নতুন নতুন কারণ দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা জানতে পারে যে প্রতিরোধের অস্ত্র তাদের অস্তিত্বের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং শত্রুর বিরুদ্ধে কেবল প্রতিরোধের একটি মাধ্যম নয়।
