জায়নবাদী শাসনের যুদ্ধবিমান দ্বারা দক্ষিণ সিরিয়ায় বোমা হামলা

আহলে বাইত (আ.) সংবাদ সংস্থা - আবনা-এর প্রতিবেদন অনুসারে, জায়নবাদী শাসনের যুদ্ধবিমানগুলো দক্ষিণ সিরিয়ায় তাদের বিমান হামলা পুনরায় শুরু করেছে।
জায়নবাদী শাসনের সেনাবাহিনীর যুদ্ধবিমানগুলো সুওয়াইদা শহরের আশেপাশে অবস্থিত আল-শাকারাবিয়া এলাকায় বোমা হামলা চালিয়েছে।
সিরিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের একটি সামরিক বহরও, যা দামেস্ক থেকে সুওয়াইদা প্রদেশের দিকে যাচ্ছিল, বোমাবর্ষণের শিকার হয়েছে।
কিছু স্থানীয় গণমাধ্যমও সুওয়াইদার পশ্চিমে গ্র্যাড রকেট লঞ্চার বহনকারী কয়েকটি গাড়িকে লক্ষ্যবস্তু করার খবর দিয়েছে।
সিরিয়ার গণমাধ্যমগুলো দামেস্কে সিরিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট বাহিনীগুলোর সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থা এবং রাজধানীর পুরাতন এলাকার আশেপাশে চেকপোস্ট স্থাপনের খবর দিয়েছে।
