এক জায়নবাদী মন্ত্রী আল-জুলানিকে হত্যার আহ্বান জানিয়েছেন

আহলে বাইত (আ.) সংবাদ সংস্থা - আবনা-এর প্রতিবেদন অনুসারে, দখলকৃত অঞ্চলের বাইরে ইহুদি বিষয়ক মন্ত্রী "আমিখাই শিকলি" সিরিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান "আবু মোহাম্মদ আল-জুলানিকে" হত্যার আহ্বান জানিয়েছেন এবং তাকে সন্ত্রাসী, হত্যাকারী ও বন্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
তিনি বলেছেন: "আমরা স্যুট পরা আল-কায়েদার সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি ইসলামপন্থী-নাৎসি সন্ত্রাসী শাসনের সামনে উদাসীন থাকতে পারি না।"
সিরিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানের উপর আক্রমণ করে মন্ত্রী বলেন: "আহমদ আল-শারা একজন সন্ত্রাসী এবং তাকে এখনই নির্মূল করা সবচেয়ে ভালো।"
তিনি বলেন: "আমরা এখন দ্রুজদের বিরুদ্ধে গণহত্যা ও অপমান দেখছি এবং সিরিয়ার সন্ত্রাসী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত।"
জায়নবাদী শাসনের অর্থমন্ত্রী "বেতসালিল স্মোটরিচ"ও বলেছেন: "আবু মোহাম্মদ আল-জুলানির শাসনের দ্বারা দক্ষিণ সিরিয়ায় দ্রুজদের বিরুদ্ধে সংঘটিত নৃশংস গণহত্যা প্রমাণ করে যে তারা চরমপন্থী, হিংস্র এবং নির্মম ইসলামপন্থী ছিল এবং আছে।"
স্মোটরিচ আরও যোগ করেছেন: "ইসরায়েল সরকার বাফার জোন এবং জাবাল আল-শেখ থেকে সরে আসতে পারে না, যা আমাদের গোলান মালভূমির বসতি রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন, এবং দক্ষিণ সিরিয়ায় দ্রুজদের সুরক্ষায় সর্বশক্তি দিয়ে কাজ চালিয়ে যাবে।"
এর আগে সিরিয়ার সরকারি সংবাদ সংস্থা (সানা) জানিয়েছিল যে ইসরায়েলি বিমান হামলায় সুওয়াইদা প্রদেশে সিরিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নিরাপত্তা বাহিনী ও সেনাবাহিনীর বেশ কয়েকজন সদস্য নিহত হয়েছেন।
জায়নবাদী দখলদার বাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে তারা প্রধানমন্ত্রী ও যুদ্ধমন্ত্রীর নির্দেশে সুওয়াইদায় সিরিয়ার সেনাবাহিনীর সামরিক যানবাহনে হামলা চালিয়েছে।
সুওয়াইদায় জায়নবাদী শাসনের হামলা একই সময়ে ঘটেছে যখন সিরিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সেনাবাহিনী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বাহিনী এই প্রদেশের কেন্দ্রে নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনতে প্রবেশ করেছিল দ্রুজ এবং বেদুইন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সশস্ত্র সংঘাতের পরে, যা কয়েক ডজনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু ও আহত হওয়ার কারণ হয়েছিল।
সিরিয়ার অধিকাংশ দ্রুজ নেতা এর আগে এই দেশে যেকোনো বিদেশী হস্তক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করেছেন।
Your Comment