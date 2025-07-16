গাজার নাসের হাসপাতালের চিকিৎসা কর্মীদের কাছ থেকে একটি মর্মান্তিক বার্তা, শাহাদাতের এক ধাপ নিকটে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজার নাসের হাসপাতালের চিকিৎসা কর্মীরা একটি বার্তায় লিখেছেন: আমরা এখনও কাজ করছি, যখন ট্যাঙ্কগুলি আমাদের থেকে মাত্র কয়েক ধাপ দূরে। এখন আমরা জীবনের চেয়ে মৃত্যুর কাছাকাছি। শত্রু সৈন্যদের কোনও দয়া নেই; তারা শিশু, বৃদ্ধ, ডাক্তার বা নার্সদের প্রতি কোনও দয়া দেখায় না। আমরা এখানে আছি কারণ আমরা মানুষ এবং আমাদের একটি মানবিক বার্তা রয়েছে।
১৬ জুলাই ২০২৫ - ১৭:০৯
ইসরায়েলি বাহিনীর অবরুদ্ধ গাজার নাসের হাসপাতালের চিকিৎসা কর্মীরা বিশ্বের কাছে সাহায্য চেয়ে একটি মর্মান্তিক বার্তা প্রকাশ করেছেন।
