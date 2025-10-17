  1. Home
১৭ অক্টোবর ২০২৫ - ০৩:৩৮
ইসরায়েলের কারাগারে এখনো ফিলিস্তিনি বন্দী রয়েছে ১১৪৬০ জন।

এখনও ইসরাইলের কারাগারে ১১ হাজার ৪৬০ জন ফিলিস্তিনি বন্দী রয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে অধিকৃত পশ্চিম তীরের ৪০০ শিশু। এই তথ্য নিশ্চিত করেছে ফিলিস্তিনি মানবাধিকার সংস্থা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিরা দুই ধাপে কারাগার ত্যাগ করেন। প্রথম ব্যাচে ১,৯৬৮ জন পশ্চিম তীরের রামাল্লার ‘ওফের’ কারাগার থেকে মুক্তি পায় এবং খানের ইউনিসে পৌঁছান।

দ্বিতীয় ব্যাচে ১,৭১৮ জন দক্ষিণ ইসরাইলের কারাগার থেকে ছাড়া পান। এদের মধ্যে ছিলেন ২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজায় ইসরাইলি অভিযান চলাকালে গ্রেপ্তার করা বন্দিরা।

তবে যুদ্ধবিরতির মধ্যেই গাজায় পাঁচ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) জানায়, গাজা সিটির সেজায়া এলাকায় ওই ব্যক্তিরা তাদের ‘হলুদ সীমা’ অতিক্রম করায় গুলি চালানো হয়েছে। আইডিএফ নিশ্চিত করেছে, নিহতদের কাছে অস্ত্র ছিল কি না তা জানা যায়নি।

এদিকে, হামাস গাজায় ইসরাইলকে সহায়তা করার অভিযোগে ৩৩ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে। একটি ফায়ারিং স্কোয়াডের মাধ্যমে এ হত্যা সম্পন্ন হয়েছে।

