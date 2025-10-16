  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. আফ্রিকার সংবাদ

শেখ যাকযাকি অত্যাচারীদের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন+ছবিসহ।

১৭ অক্টোবর ২০২৫ - ০৩:২৪
News ID: 1739460
শেখ যাকযাকি অত্যাচারীদের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন+ছবিসহ।

শেখ যাকযাকি:যদি অত্যাচারীদের সাথে আপোষ সঠিক হত, তাহলে ইমাম হুসাইন (আ.) ইয়াযিদের সাথে সমঝোতা করতেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শেখ ইব্রাহিম যাকযাকি, বেশ কয়েকটি ইসলামী দেশের মাদ্রাসার ছাত্রদের একটি দলের সাথে এক বৈঠকে, শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক লক্ষ্যের উপর জোর দিয়েছিলেন, তাদের গভীর ধর্মীয় শিক্ষায় নিয়োজিত হওয়ার, সমাজকে শিক্ষিত করার এবং বৌদ্ধিক স্বাধীনতা বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন এবং নিপীড়কদের সাথে আপসকে স্বাভাবিক করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন।

সভার শুরুতে, শেখ যাকযাকি  উপস্থিত শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানিয়ে বলেন যে সভার উদ্দেশ্য ছিল তাদের পথের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

ধর্মীয় বিজ্ঞান অধ্যয়ন করা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত দায়িত্ব নয় বলে জোর দিয়ে তিনি বলেন:জ্ঞানের পথে যাতে আপনার প্রেরণা এবং গুরুত্ব না হারান,  সেজন্য আপনার হৃদয়ে সর্বদা এই সচেতনতা বজায় রাখতে হবে।"

2939166.jpg

তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল অন্যদের শেখানো, এবং আফ্রিকার হাউসা অঞ্চলের প্রাচীন পণ্ডিতদের উদাহরণ তুলে ধরেন যারা গভীর অধ্যয়নে নিজেদের নিবেদিত করেছিলেন যাতে তারা সম্প্রদায়কে শিক্ষিত করতে পারে।

শেখ যাকযাকি আরও বলেন:  শিক্ষা হল সবচেয়ে মৌলিক বিষয় এবং এর কোন বিকল্প নেই।

নাইজেরিয়ার ইসলামিক মুভমেন্টের নেতা তখন নিপীড়কদের সাথে আপস স্বাভাবিক করার বিপদের বিরুদ্ধে সতর্ক করে বলেন, "কেউ কেউ আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করছে যে আমাদের সরকারের সাথে সমঝোতা করা উচিত। আমরা বলিনি যে সহাবস্থান সম্ভব নয়, তবে প্রশ্ন হল কোন শিরোনামে? তাদের অধস্তন এবং অধস্তন হিসেবে? কখনও না!"

2816204.jpg

তিনি আরও বলেন: "যদি শাসকদের সাথে মিথস্ক্রিয়া সম্মান ও সমতার অবস্থান থেকে হয়, তবে এটি একটি ইতিবাচক বিষয়; কিন্তু ইসলামী জাতির চরিত্র ও মর্যাদার প্রতি অবমাননা ও অবজ্ঞা মেনে নেওয়া অগ্রহণযোগ্য।"

2940812.jpg

ইমাম হুসাইন (আ.)-এর অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক উদাহরণ উল্লেখ করে নাইজেরিয়ার ইসলামী আন্দোলনের নেতা বলেন: "যদি অত্যাচারীদের সাথে শান্তি স্থাপন প্রশংসনীয় হতো, তাহলে ইমাম হুসাইন (আ.) ইয়াযিদের সাথে সমঝোতা করতেন এবং তাঁর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হতো না।"

2816205.jpg

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha