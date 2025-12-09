  1. Home
এয়ার এশিয়ার বিমানসেবিকারা হিজাব পরিহিত থাকবে ।

৯ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০৮:৪৫
ইন্দোনেশিয়া সহ বেশ কয়েকটি এশীয় দেশ অন্তর্ভুক্ত এয়ারএশিয়া ঘোষণা করেছে যে ২০২৬ সালের শুরু থেকে, কোম্পানির মহিলা কর্মীরা হিজাবকৃত একটি ইউনিফর্ম পরবেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বিদেশী বিমান সংস্থা এয়ারএশিয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, কর্মী এবং জনসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত প্রতিক্রিয়া এবং মতামতের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, কারণ কোম্পানির লক্ষ্য এমন একটি কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ তৈরি করা যেখানে প্রতিটি কর্মী আত্মবিশ্বাস, স্বাচ্ছন্দ্য এবং গর্বের সাথে কাজ করতে পারবেন।

কোম্পানির সভাপতি বলেন: "আমি এই সিদ্ধান্তকে একটি অগ্রগতি হিসেবে দেখছি যা আমাদেরকে আরও বেশি দেশের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করার সুযোগ করে দেবে যেখানে হিজাব ব্যবহার তাদের বিশ্বাসের অংশ।"

এই সিদ্ধান্ত ২০২৬ সাল থেকে কার্যকর করা হবে এবং মহিলা বিমান পরিচারিকা এবং কর্মচারীদের জন্য উপযুক্ত হিজাব-সামঞ্জস্যপূর্ণ পোশাক ডিজাইন এবং সেলাই করা হচ্ছে।

