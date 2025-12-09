  1. Home
জনসাধারণের অংশগ্রহণে নাইজেরিয়ায় আল-যাহরা (সা.আ.) চ্যারিটি ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সম্প্রসারণ+ছবিসহ।

৯ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০৭:০৩
News ID: 1759368
আল-যাহরা ফাউন্ডেশন (সা.আ.) নাইজেরিয়ার গোম্বে রাজ্যে অনুদান সংগ্রহের জন্য একটি নতুন তহবিল খুলেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ২০১১ সালে শেখ ইব্রাহিম যাকযাকির উদ্বোধনের পর থেকে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের সম্প্রসারণ লক্ষ্য করে ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিরা নাইজেরিয়ার জনগণকে অভাবীদের সহায়তা করে এই পথে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

