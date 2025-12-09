আয়াতুল্লাহ রামেযানি: বিশ্ববিদ্যালয়; জ্ঞান, নীতিশাস্ত্র এবং ন্যায়বিচার অর্জনের কেন্দ্র হওয়া উচিত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সোমবার আহলুল বাইত আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত ছাত্র দিবস স্মরণ অনুষ্ঠানে আয়াতুল্লাহ রেযা রামেযানি উল্লেখ করেন যে আহলুল বাইত বিশ্ববিদ্যালয় সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ছাত্র সংখ্যা ৯টি জাতীয়তা থেকে ৩৪টি জাতীয়তায় উন্নীত করেছে এবং প্রতি বছর ও প্রতি সেমিস্টারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
তিনি আরও বলেন: "অতীতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র সাত বা আটটি মেজর ছিল, কিন্তু এখন ডক্টরেট প্রোগ্রাম সহ ২৭ থেকে ২৮টি বৈজ্ঞানিক মেজর সেখানে সক্রিয় রয়েছে।"
তিনি বলেন: "শিক্ষাগত হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের উন্নয়ন, শাখার বিবর্তন এবং বিভিন্ন জাতীয়তার ৯৭ শতাংশ শিক্ষার্থীর উপস্থিতি এই বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি বিস্তৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হওয়ার পথে নিয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সংযোগগুলি অন্যান্য দেশের বৈজ্ঞানিক কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষার্থীদের পাঠানোর সুযোগও প্রদান করে।"
আয়াতুল্লাহ রামেযানি জোর দিয়ে বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয় তিনটি স্তম্ভ নিয়ে গঠিত: ছাত্র, অধ্যাপক এবং ব্যবস্থাপনা, এবং বলেন: "ছাত্রদের সংস্কৃতি-নির্মাতা, ইতিহাস-নির্মাতা এবং সভ্যতা-নির্মাতা হওয়া উচিত, এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে সার্টিফিকেট তৈরির কারখানায় পরিণত করা উচিত নয়।"
তিনি বলেন: "বিশ্ববিদ্যালয়কে অবশ্যই বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে, এবং বিজ্ঞানীদের অবশ্যই একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে হবে। এই ভূমিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নির্ভর করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিকতা এবং শিক্ষার গুরুত্বের উপর।"
বিশ্ব আহলে বাইত (আ.) সংস্থার মহাসচিব, বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞানের স্থান হিসেবে উল্লেখ করে জোর দিয়ে বলেন: "বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিশৃঙ্খলা ও গোলমালের স্থান নয়। বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা সংস্কৃতি-নির্মাণকারী হওয়া উচিত এবং নিপীড়ন বিরোধীতা একজন মুসলিম শিক্ষার্থীর অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি।"
আহলে বাইত (আ.) বিশ্ব পরিষদের মহাসচিব আরও বলেন যে, একটি সভ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি প্রধান সূচক হলো দেশ ও মানবতার অগ্রগতিতে উপকারী ও কার্যকর বিজ্ঞানের উৎপাদন, জ্ঞানী, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক ও বৌদ্ধিক স্বাধীনতা এবং বৈজ্ঞানিক পরিবেশে আদিবাসী ও নীতি-ভিত্তিক বিজ্ঞানের উৎপাদন, এবং বলেন: বিশ্বাস ছাড়া বিজ্ঞান ভারতীয় এবং আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে অপরাধের মতো ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির দিকে নিয়ে যেতে পারে।
বিশ্ব আহলে বাইত (আ.) সংস্থার মহাসচিব পাশ্চাত্যের নারীদের পরিস্থিতির সমালোচনা করে বলেছেন: "শিক্ষার অধিকার এবং সম্পত্তির অধিকারের মতো অধিকারগুলি রাজনৈতিক লড়াইয়ের পরে এবং অতীতের নিপীড়নের প্রতিক্রিয়ায় অর্জিত হয়েছিল, কিন্তু আজও, পাশ্চাত্যের নারীদের হাতিয়ার ব্যবহার, নারী ও মেয়েদের পাচার এবং প্রচারণায় নারীর ভাবমূর্তি শোষণ অব্যাহত রয়েছে।"
আয়াতুল্লাহ রামেযানি জোর দিয়ে বলেন যে, যদি পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ফাতিমাহ অধ্যয়নের চেয়ারগুলি অব্যাহত থাকত, তাহলে সেই সমাজগুলিতে নারীর ভাবমূর্তি ভিন্নভাবে প্রবর্তিত হত, তিনি বলেন: "এই মডেলের সঠিক স্বীকৃতি আমাদের আধুনিক বিশ্বে বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক বিজয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে।"
