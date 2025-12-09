হযরত যাহরা (সা.আ.) সমাজের উন্নয়নের এক অতুলনীয় আদর্শ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):কোম নগরীর হযরত মাসুমাহ (সা.আ.)-এর পবিত্র মাজারের মহিলা খাদেমদের সম্মান ও কৃতজ্ঞতা স্বরুপ উদযাপন অনুষ্ঠানে হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিম সাইয়্যিদ আহমদ মোশাররফ বলেন: "নারীদের জন্য গর্ব এবং প্রবৃদ্ধির উৎস যে একজন নারীর জন্মবার্ষিকীকে নারী ও মা দিবস হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে, যিনি কেবল নারীদের জন্যই নয়, উম্মাহর ইমামের জন্যও একজন আদর্শ।"
হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর বিশিষ্ট অবস্থান ও মর্যাদার প্রতি অনেক হাদিসে জোর দেওয়া হয়েছে এবং নিশ্চিত করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন: "যেমন ফেরেশতারা হযরত মরিয়মের সাথে কথা বলেছিলেন এবং আল্লাহ তাঁর জন্য স্বর্গীয় খাবার ও পানীয় পাঠিয়েছিলেন, হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর মোহাদ্দিসা অর্থাৎ হাদিস বর্ণনাকারী উপাধিও এই বিষয়টির ইঙ্গিত দেয়।
হযরত মরিয়ম (সা.আ.)-এর বিপরীতে, যিনি তাঁর সময়কালে বিশ্বের নারীদের নেত্রী ও উপপত্নী ছিলেন, কিন্তু হযরত যাহরা (সা.আ.), সকল যুগের এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বের নারীদের নেত্রী ও উপপত্নী।
হযরত মাসুমা (সা.আ.)-এর পবিত্র মাজারের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা বলেন: হযরত যাহরা (সা.আ.) কেবল নারীদের জন্যই নয় বরং উম্মতের সকল মুমিনের জন্যও একজন আদর্শ এবং যুগের ইমাম (আ.ফা.) একটি উজ্জ্বল হাদিসে স্পষ্টভাবে বলেছেন, "আমার জন্য, আমার মা, আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর কন্যা, একজন উত্তম আদর্শ ।" আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, হযরত যাহরা (সা.আ.) হলেন একটি আয়না যার মধ্যে যুগের ইমামকে দেখা যায়।
হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন মুশাররফ আরও বলেন: হযরত যাহরা (সা.আ.) নারীদের মর্যাদা ও সতীত্বের রক্ষক এবং এই মহীয়সী নারী প্রয়োজনের সময় কোনও ক্ষতি ছাড়াই সম্পূর্ণরূপে আবৃত হয়ে সমাজে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সময়ের ইমামকে রক্ষা করেছিলেন।
তিনি স্মরণ করিয়ে দেন: হযরত যাহরা (সা.আ.) নারী উন্নয়নের জন্য এক অতুলনীয় আদর্শ এবং যে কোনও নারী সকল ক্ষেত্রে হযরত যাহরা (সা.আ.)-কে অনুসরণ করবেন তিনি তার পরিবার ও সম্প্রদায়ের উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করতে সক্ষম হবেন এবং হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর উদাহরণ অনুসরণ করার অর্থ রুচির ভিত্তিতে নির্বাচন না করে সকল ক্ষেত্রে ফাতেমীয় ঐতিহ্য এবং আদর্শকে বেছে নেওয়া।
