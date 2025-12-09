  1. Home
লন্ডন ইসলামিক কলেজে; আধুনিক শিয়া ধর্মের সূচনা।

৯ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০৬:৪১
লন্ডনের ইসলামিক কলেজ এই সপ্তাহে অধ্যাপক রবার্ট গ্লেভ একটি অনলাইন বক্তৃতা আয়োজন করবে/আগ্রহীরা এই বক্তৃতায় অংশগ্রহণের জন্য সংবাদের মূল অংশে উল্লিখিত লিঙ্কটি দেখতে পারেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লন্ডনের ইসলামিক কলেজ ঘোষণা করেছে যে তারা "আধুনিক শিয়া মতবাদের সূচনা: আখবারী মতবাদের সমাপ্তি এবং উসুলি মতবাদের সূচনা" শীর্ষক একটি অনলাইন বক্তৃতা আয়োজন করবে।

অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করবেন ইসলামিক স্টাডিজের একজন বিখ্যাত অধ্যাপক রবার্ট গ্লেভ। অধিবেশনের সময় আগামী শুক্রবার, ১২ ডিসেম্বর, লন্ডন সময় সন্ধ্যা ৬:০০ টা থেকে ৭:৩০ টা পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

লন্ডনের ইসলামিক কলেজ বক্তৃতার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঘোষণা করেছে যে এই সভাটি ১৮ শতকের আখবারিবাদ এবং উসূলিবাদের মধ্যে ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব পরীক্ষা করবে।

এই বক্তৃতায়, অধ্যাপক রবার্ট  গ্লেভ আখবারি এবং উসুলিদের মধ্যে ঐতিহাসিক পার্থক্য পর্যালোচনা করবেন এবং ব্যাখ্যা করবেন যে কীভাবে উসুলিদের মাকতাব শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়েছিল এবং একটি বহুজাতিক প্রেক্ষাপটে "আধুনিক শিয়াবাদ" গঠনে এর ভূমিকা কী ছিল।

کالج اسلامی لندن برگزار می‌کند؛ سخنرانی آغاز تشیع مدرن

এক্সেটার বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি স্টাডিজের অধ্যাপক এবং শিয়া আইন এবং আইনশাস্ত্রের হারমেনিউটিক্সের একজন শীর্ষস্থানীয় অধ্যাপক রবার্ট গ্লেভ এই ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে লেখালেখি করেছেন এবং ইসলামী আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক প্রকল্পগুলির সভাপতিত্ব করেন। আগ্রহীরা প্রদত্ত লিঙ্কটি অনুসরণ করে এই বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করতে পারেন।

