‘বাবরি মসজিদ’ নির্মাণে অনুদানের বন্যা/সংগ্রহ বাক্স

৯ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০৮:১৬
News ID: 1759392
মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় স্থগিত তৃণমূল নেতা হুমায়ুন কবিরের উদ্যোগে প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ নির্মাণকে কেন্দ্র করে দানে উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): দ্য টেলিগ্রাফ অনলাইনের এক প্রতিবেদনে বলছে, এ পর্যন্ত শুধুমাত্র অফলাইন সংগ্রহেই জমেছে প্রায় ৩৮ লাখ ‍রুপি। অনলাইন দান অতিক্রম করেছে ২ কোটি রুপি। কিউআর কোডের মাধ্যমে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ছে লাগাতার। কবির জানিয়েছেন, সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত অনলাইনে ২ কোটি ৩৭ লাখ রুপি জমা হয়েছে।

বেলডাঙ্গার প্রস্তাবিত মসজিদ স্থলে রাখা দানবাক্সগুলো উপচে পড়েছে। রোববার থেকে নগদ গণনার কাজ শুরু হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ১১টি দানবাক্স ও একটি বস্তার মধ্যে ছয়টি বাক্স থেকে ৩৭.৩৩ লাখ রুপি টাকা গণনা করা সম্ভব হয়েছে। বাকি বাক্সগুলো রাতেই খোলা হয়।

স্থানীয় সমাজকর্মীরা বলছেন, চিকিৎসা, দুর্যোগ সহায়তা বা শিক্ষা সহায়তার মতো মানবিক উদ্যোগে যেখানে অর্থ জোগাড় করা কঠিন, সেখানে ধর্মীয় স্থাপনা নির্মাণে জনগণের সাড়া যেন সমষ্টিগত আবেগের বিস্ফোরণ।

৬ ডিসেম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেখা যায়, বিপুল ভিড় স্বেচ্ছায় দানবাক্সে টাকা ঢুকানোর জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ব্যাংকের দৈনিক জমা সীমা পূর্ণ হয়ে যাওয়ার ঘোষণা আসার পর লোকজন নোট ছুঁড়ে দিতে থাকে বাক্সের দিকে।

রোববার রাতে স্থানীয় মাদ্রাসার ৩০ জন শিক্ষককে দিয়ে নগদ গণনার ব্যবস্থা করেন কবির। তার বহরমপুরের বাড়িতে সিসিটিভির নজরদারিতে ক্যাশ কাউন্টিং মেশিনে টাকা গণনা হয়। পুরো প্রক্রিয়া লাইভ করা হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়, স্বচ্ছতা বজায় রাখতে।

কবির বলেন, মানুষের সাড়া সব প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গেছে। দেশের বাইরে থেকেও দান এসেছে বলে দাবি করেন তিনি। তবে বিদেশি মুদ্রা পাওয়া গেছে—এমন গুজব অস্বীকার করেছেন তিনি।

এদিকে বাবরি মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়ে যখন কবির জানান, রোববার রাতে তিনি মৃত্যুহুমকি পেয়েছেন। যদিও সোমবার পর্যন্ত তিনি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেননি, তবু তার ট্রাস্টের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার থেকে ২৪ ঘণ্টা সশস্ত্র ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে সরকারি নিরাপত্তা হিসেবে তিনজন পুলিশ তাঁকে পাহারা দিচ্ছেন।

কবির জানিয়েছেন, আইএসএফ নেতা নবসাদ সিদ্দিকির মতো কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা পেতে তিনি কলকাতা হাই কোর্টে আবেদন করবেন।

দ্য টেলিগ্রাফ সূত্র বরাত দিয়ে আরও জানিয়েছে, আগামী দুই দিনের মধ্যে তিনি দিল্লি গিয়ে কয়েকজন রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে দেখা করবেন, যার মধ্যে আছেন এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি।

