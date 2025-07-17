  1. Home
সিয়োনবাদী শাসনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গোলানি সরকারের অবস্থান

১৭ জুলাই ২০২৫ - ১১:১৯
সিরিয়ায় সিয়োনবাদী শাসনের আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়ায় গোলানি সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে: "এই হামলা ইসরায়েলি শাসনের নিরাপত্তা দুর্বল করার ইচ্ছাকৃত নীতির অংশ এবং জাতিসংঘ সনদের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।"

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনার রিপোর্ট অনুযায়ী, সিরিয়ায় সিয়োনবাদী শাসনের আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়ায় গোলানি সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে: "আজকের আগ্রাসন (সিয়োনবাদীদের) ইসরায়েলি শাসনের লক্ষ্যযুক্ত আগ্রাসনের কাঠামোর মধ্যে পড়ে, যার উদ্দেশ্য হলো উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা এবং সিরিয়ার নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা।"

গোলানি সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে: "সিরিয়া ইসরায়েলের বিশ্বাসঘাতক আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা জানায়, যা রাজধানী দামেস্ক এবং সুয়েদা প্রদেশের সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসামরিক স্থাপনাগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করেছে।"

এই হামলায় বেশ কয়েকজন নিরীহ বেসামরিক নাগরিক নিহত, নারী ও শিশুসহ কয়েক ডজন আহত এবং অবকাঠামো ও জনসেবার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

এই হামলা, যা সিরিয়ায় উত্তেজনা বাড়াতে, বিশৃঙ্খলা ছড়াতে এবং নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা দুর্বল করার ইসরায়েলি শাসনের ইচ্ছাকৃত নীতির অংশ, জাতিসংঘ সনদ এবং আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হয়।

সিরিয়া ইসরায়েলকে এই বিপজ্জনক উত্তেজনা সৃষ্টি এবং এর পরিণতির জন্য সম্পূর্ণ দায়ী মনে করে এবং জোর দিয়ে বলে যে, তারা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী অনুমোদিত সকল উপায়ে তাদের ভূখণ্ড এবং জনগণকে রক্ষা করার জন্য তাদের সমস্ত বৈধ অধিকার সংরক্ষণ করে।

