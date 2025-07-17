  1. Home
সাংহাই তালেবানকে: একচেটিয়া আধিপত্য ছাড়ো / শিয়ারা: সর্বজনীন অংশগ্রহণ ছাড়া আফগানিস্তান স্থিতিশীল হবে না

১৭ জুলাই ২০২৫ - ১১:২১
News ID: 1708728
Source: ABNA
সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (SCO) তাদের সাম্প্রতিক বৈঠকে আফগানিস্তানের সকল জাতিগোষ্ঠী ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীর ক্ষমতা কাঠামোতে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে। একই সময়ে, কাবুলের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং আফগানিস্তানের শিয়া সম্প্রদায়ও সরকারে জাতিগোষ্ঠীগুলোর প্রকৃত অংশগ্রহণের দাবি জানিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনার রিপোর্ট অনুযায়ী, সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার বৈঠক মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) চীনের আতিথেয়তায় অনুষ্ঠিত হয়। এই সংস্থার সদস্যরা এক বিবৃতিতে জোর দিয়ে বলেছেন যে, আফগানিস্তানে স্থিতিশীলতা কেবল ক্ষমতা কাঠামোতে সকল জাতিগোষ্ঠী ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীর প্রকৃত অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সম্ভব।

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ বৈঠকের শেষে বলেন: "সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার প্রায় সকল সদস্য আফগানিস্তানের পুনর্গঠনে সহায়তা করতে সম্মত, তবে এই পথের জন্য জাতিগত ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তিমূলক একটি ক্ষমতা কাঠামো তৈরি করা প্রয়োজন।"

এদিকে, কাবুলের কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তালেবান সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যাতে তারা বিচক্ষণতা ও যুক্তিবাদিতার সাথে শান্তি ও স্থিতিশীলতার পথে এগিয়ে যায়। তারা জোর দিয়ে বলেছেন যে, আফগানিস্তানের বর্তমান ক্ষমতা কাঠামো একচেটিয়া এবং জাতিগোষ্ঠীগুলোর, বিশেষ করে শিয়াদের অংশগ্রহণ দেশের উন্নয়ন এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করতে পারে।

তালেবান কর্মকর্তারা দাবি করেন যে বর্তমান সরকার কাঠামো সর্ব-অন্তর্ভুক্তিমূলক, কিন্তু বর্তমান মন্ত্রিসভায় একজনও শিয়া মন্ত্রী নেই।

আফগানিস্তানের শিয়া সম্প্রদায় গত চার বছরে বারবার সরকারে প্রকৃত অংশীদারিত্বের দাবি জানিয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত এই দাবিগুলোর কোনো উত্তর দেওয়া হয়নি।

