দামেস্কে সিয়োনবাদী শাসনের হামলার নিন্দা জানিয়ে সিরিয়ার জনগণের বিক্ষোভ

১৭ জুলাই ২০২৫ - ১১:২০
News ID: 1708727
Source: ABNA
সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণ বুধবার সন্ধ্যায় দেশটির বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ করেছে, দামেস্কে দখলদার শাসনের আজকের হামলা ও আগ্রাসনের নিন্দা জানিয়ে।

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনার রিপোর্ট অনুযায়ী, দামেস্কে দখলদার শাসনের বিমান হামলার বিরুদ্ধে সিরিয়ার বিক্ষোভকারীদের প্রতিবাদ মিছিল দেশটির আলেপ্পো, লাতাকিয়া, হামা এবং দামেস্কসহ বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সিরিয়ার জনগণ তাদের বিক্ষোভ মিছিলে সিরিয়ার সেনাবাহিনীর জেনারেল স্টাফ কমান্ড সেন্টার এবং রাষ্ট্রপতি ভবনে সিয়োনবাদী শাসনের হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং এই শাসনের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়েছে।

সিরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতি জারি করে ঘোষণা করেছে যে, "আমরা ইসরায়েলের শত্রুতা সুলভ আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা জানাই, যা আজ রাজধানী দামেস্ক এবং সুয়াইদা প্রদেশে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসামরিক স্থাপনাগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করেছে।"

উল্লিখিত মন্ত্রণালয় জোর দিয়ে বলেছে যে, এই সুস্পষ্ট হামলা ইসরায়েলি শাসনের উদ্দেশ্যপূর্ণ নীতির কাঠামোর মধ্যে পড়ে, যার লক্ষ্য হলো উত্তেজনা বাড়ানো, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা এবং সিরিয়ার নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতাকে দুর্বল করা।

সিরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জোর দিয়ে বলেছে যে, তারা আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা নিশ্চিতকৃত সমস্ত উপায়ে তাদের ভূখণ্ড এবং জনগণকে রক্ষা করার জন্য তাদের সম্পূর্ণ বৈধ অধিকার সংরক্ষণ করে।

