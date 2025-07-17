  1. Home
  2. সেবা
  3. মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ

সিরিয়ায় নিহতের সংখ্যা ৩৫০ ছাড়িয়েছে

১৭ জুলাই ২০২৫ - ১৯:২৪
News ID: 1708946
সিরিয়ায় নিহতের সংখ্যা ৩৫০ ছাড়িয়েছে

সিরিয়ার দক্ষিণের সুবাইদা প্রদেশে গত রোববার থেকে শুরু হওয়া সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা এ পর্যন্ত ৩৫০ ছাড়িয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সিরিয়ার দক্ষিণের সুবাইদা প্রদেশে গত রোববার থেকে শুরু হওয়া সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা এ পর্যন্ত ৩৫০ ছাড়িয়েছে।  রাজধানী দামেস্ক থেকে সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস নামে যুক্তরাজ্যভিত্তিক একটি যুদ্ধ পর্যবেক্ষক সংস্থার বরাত দিয়ে বৃহস্পতিবার এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি।  এর আগে নিহতের সংখ্যা ৩০০ বলে জানানো হয়েছিল।

সংস্থাটি জানিয়েছে, রোববার থেকে শুরু হওয়া সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত দ্রুজ সম্প্রদায়ের ৭৯ জন সশস্ত্র ব্যক্তি এবং ৫৫ জন সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছেন। এদের মধ্যে ২৭ জনকে সরাসরি গুলি করে হত্যা করেছে দেশটির প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সদস্যরা। 

এছাড়া সংঘর্ষে সিরীয় প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ১৮৯ সদস্য এবং ১৮ জন বেদুইন যোদ্ধাও প্রাণ হারিয়েছেন।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, সুবাইদায় নিহতদের মধ্যে একজন মিডিয়া কর্মীও রয়েছেন, তার নাম হাসান আল-জাবি।

সিরিয়ান সাংবাদিক ইউনিয়ন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ‘অবৈধ সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর’ গুলিতে তার মৃত্যু হয়। তবে আল-জাবি কোন সংবাদমাধ্যমে কাজ করতেন, তা উল্লেখ করা হয়নি।

অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস নামের এই পর্যবেক্ষণ সংস্থাটি সিরিয়ার ভেতরে তাদের নিজস্ব তথ্যসূত্রের ওপর নির্ভর করে কাজ করে।

এদিকে, দক্ষিণ সিরিয়ায় ইসরাইলি বিমান হামলায় প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ১৫ জন সদস্য নিহত হয়েছেন বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha