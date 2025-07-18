এরদোগান: ইসরায়েল একটি আইনহীন, বেপরোয়া, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং নীতিহীন সন্ত্রাসী রাষ্ট্র।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শনিবার রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগান আরও বলেন: "লেবাননের বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী সরকারের আগ্রাসন দেখায় যে এই সরকার এই অঞ্চলে যুদ্ধ ছড়িয়ে দিতে চায়।" তিনি আরও বলেন: "লেবাননের জনগণকে হত্যা করার জন্য যোগাযোগ সরঞ্জামের ব্যবহার দেখায় যে এই সরকার একটি সন্ত্রাসী সংগঠনের মতো আচরণ করছে।"
এরদোগান বলেন: "ইসরায়েল বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় ফিলিস্তিনিদের হত্যা করছে।" তিনি বলেন: "আমাদের সতর্কবার্তা সত্ত্বেও কিছু পশ্চিমা দেশ ইসরায়েলকে সমর্থন করে চলেছে।"
এরদোগান আরও বলেন: "গাজা উপত্যকার প্রতি আমাদের, বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির এবং জাতিসংঘের একটি ভারী দায়িত্ব রয়েছে।"
তিনি আরও বলেন: "এই অঞ্চল আজ একটি বড় সংকটের মুখোমুখি, এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডের দর্শক হওয়া বন্ধ করতে হবে।"
সিরিয়ায় আগ্রাসন বিস্তারের জন্য তারা ড্রুজদের অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেছে। ইসরায়েলি আগ্রাসন এখন এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় সমস্যা। যারা ইসরায়েলকে বিশ্বাস করে এবং তাদের পক্ষ নেয় তারা অবশেষে বুঝতে পারবে যে তারা একটি বড় ভুল করেছে।
